 У Вірменії проходять позачергові парламентські вибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2021

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Новини

У Вірменії проходять позачергові парламентські вибори

Позачергові парламентські вибори проходять у Вірменії. Виборці обирають між 21 політичною партією та чотирма блоками.

Вибори у Вірменії

Вибори у Вірменії

Позачергові парламентські вибори проходять у Вірменії в неділю, 20 червня. Ці вибори відрізняються рекордною кількістю конкурентів - за право формування нового уряду борються 21 політична партія та чотири виборчі блоки.

За останніми даними поліції країни, в виборчі списки внесено 2,6 мільйона осіб. Порогу явки на виборах немає. Голосування проводиться виключно на території Вірменії. Прохідний бар'єр для партійних блоків - 7 відсотків, для партій - 5 відсотків.

У виборах беруть участь сформований партіями експрезидента Вірменії Сержа Саргсяна і ексдиректора Служби нацбезпеки Артура Ванецяна "Республіканська" і "Вітчизна" блок "Маю честь" (кандидат на пост прем'єра - Ванецян) і організований експрезидентом Робертом Кочаряном, партіями "Відроджувана Вірменія" і "Дашнакцутюн" блок "Вірменія" (кандидат на пост прем'єра - Кочарян). Крім того, потрапити до парламенту прагнуть сформований політологом Левоном Шириняном і депутатом парламенту Арманом Бабаджаняном "Блок демократів "Ширинян-Бабаджанян" (кандидат на пост прем'єра - Бабаджанян) і  організований політологом Андріасом Гукасяном і главою партії "Національно-демократичний союз" Аршаком Садояном блок "Вільна Батьківщина" (кандидат на пост прем'єра - Гукасян). Останні два блоки виступають за зміну зовнішньополітичного курсу Вірменії в бік Заходу.

У виборах також візьмуть участь очолювана в.о. прем'єр-міністра Ніколом Пашиняном партія "Громадський договір", очолювана першим президентом Вірменії Левоном Тер-Петросяном партія "Вірменський національний конгрес", очолювана депутатом парламенту Вірменії Едмоном Марукяном партія "Світла Вірменія", очолювана одним з найбільших вірменських бізнесменів Гагиком Царукяном партія "Процвітаюча Вірменія"  і ще 17 партій.

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Опитування вірменського представництва Gallup International Association, проведене в п'ятницю, показало, що 51,1% респондентів заявили про свою обов'язкову участь у виборах. За блок "Вірменія" на чолі з Кочаряном готові проголосувати 28,7 відсотка виборців, за партію Пашиняна ''Цивільний договір'' - 25,2 відсотка. За блок Ванецяна "Маю честь" - 10,8 відсотка, за партію ''Процвітаюча Вірменія '' - 5,4 відсотка, за партію "Світла Вірменія" - 5,2 відсотка.

Згідно з опитуванням, у партії Пашиняна високий рівень підтримки в сільській
місцевості - 32,9 відсотка, найнижчий в Єревані - 16,4 відсотка. Блок на чолі з Кочаряном не такий популярний в сільських громадах - 18 відсотків, проте лідирує в Єревані - 35 відсотків.

Нагадаємо, що після останньої поразки в конфлікті в Нагірному Карабасі в Вірменії почалася гостра політична криза. Щоб організувати позачергові парламентські вибори в країні, 25 квітня Пашинян подав у відставку, а в травні парламент оголосив про свій саморозпуск.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Гнів вулиці

    У відповідь на підписання прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном угоди про перемир'я в Нагірному Карабаху, що набула чинності з вівторка, 10 листопада, в столиці Вірменії Єревані спалахнули акції протесту.

  • Протести у Вірменії

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Мітингарі захопили будівлю уряду

    Розлючений натовп мітингарів вдерся в будівлю уряду. Прем'єра на той момент в будівлі не було. Поліція й сили безпеки не чинили сильного опору протестувальникам.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Демонстранти в залі засідань уряду

    Невдовзі під контролем демонстрантів опинилася й зала засідань уряду. На поширених у ЗМІ кадрах видно, що натовп вирішив вимістити свою лють на меблях.

  • Протести в Вірменії

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Будівля парламенту так само під контролем мітингарів

    Мітингарі захопили також і будівлю парламенту. Учасники акції вимагали відставки уряду Нікола Пашиняна.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Звинувачення у зраді

    Мітингувальники, котрі взяли під контроль урядові будівлі, звинувачують Пашиняна в зраді та вимагають притягти його до відповідальності.

    Автор: Валерій Сааков


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