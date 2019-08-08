У відпустку без літаків: екологічно, та чи можливо? (відео)

Дешеві рейси по Європі - це спосіб життя, який сформував ціле покоління, адже зараз майже кожен може дозволити собі подорожувати. За останні 10 років кількість пасажирів у світі майже подвоїлася, а разом із цим збільшуються і шкідливі викиди в атмосферу. Адже авіагалузь відповідальна за понад 2 відсотки всіх парникових викидів у світі.