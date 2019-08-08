 У відпустку без літаків: екологічно, та чи можливо? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.08.2019

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Політика й суспільство

У відпустку без літаків: екологічно, та чи можливо? (відео)

Туристи розділилися на два табори - одні літають лоукостами, інші - закликають берегти довкілля і відмовитися від літаків заради природи. Як подорожувати без авіаперельотів і чи допоможе це довкіллю - репортаж DW.

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Внутрішні авіаперевезення в Україні: ринок росте, ціни не падають (31.07.2018)

Дешеві рейси по Європі - це спосіб життя, який сформував ціле покоління, адже зараз майже кожен може дозволити собі подорожувати. За останні 10 років кількість пасажирів у світі майже подвоїлася, а разом із цим збільшуються і шкідливі викиди в атмосферу. Адже авіагалузь відповідальна за понад 2 відсотки всіх парникових викидів у світі.

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Аеропорт "Бориспіль": чи готовий він приймати більше лоукостерів? (відео)

Завдяки безвізу між Україною та ЄС суттєво зріс пасажиропотік. Чи справляються з цим головні повітряні ворота України та як ведеться лоукостерам і пасажирам у "Борисполі" - з’ясовувала DW. (02.07.2019)  

Wizz Air відновить роботу української "доньки" у 2019 році

Лоукостер хоче відновити роботу дочірньої "Візз Ейр Україна", яку він закрив у 2015 році. Авіакомпанія планує інвестувати у розширення флоту 2,5 мільярда доларів. (21.11.2018)  

Дешеві подорожі з Ryanair: що слід враховувати? (відео)

Авіакомпанія Ryanair, на прихід якої так довго чекали українці, нарешті здійснила свій перший рейс в Україну. Утім, чи насправді все так безхмарно? Дивіться, до яких проблем треба бути готовими. (04.09.2018)  

Авіакомпанії-лоукостери в Україні: куди літають і за скільки?

Ірландський лоукостер Ryanair, приходу якого на ринок довго чекали українці, та угорський Wizz Air, присутній на ньому вже багато років - не єдині, хто літає з України до ЄС відносно дешево. Хто ще - з'ясовувала DW. (03.09.2018)  

Аудіо й відео до теми

Внутрішні авіаперевезення в Україні: ринок росте, ціни не падають (31.07.2018)  

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