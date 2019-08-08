У відпустку без літаків: екологічно, та чи можливо? (відео)

Туристи розділилися на два табори - одні літають лоукостами, інші - закликають берегти довкілля і відмовитися від літаків заради природи. Як подорожувати без авіаперельотів і чи допоможе це довкіллю - репортаж DW.
Дешеві рейси по Європі - це спосіб життя, який сформував ціле покоління, адже зараз майже кожен може дозволити собі подорожувати. За останні 10 років кількість пасажирів у світі майже подвоїлася, а разом із цим збільшуються і шкідливі викиди в атмосферу. Адже авіагалузь відповідальна за понад 2 відсотки всіх парникових викидів у світі.
Завдяки безвізу між Україною та ЄС суттєво зріс пасажиропотік. Чи справляються з цим головні повітряні ворота України та як ведеться лоукостерам і пасажирам у "Борисполі" - з’ясовувала DW. (02.07.2019)
Лоукостер хоче відновити роботу дочірньої "Візз Ейр Україна", яку він закрив у 2015 році. Авіакомпанія планує інвестувати у розширення флоту 2,5 мільярда доларів. (21.11.2018)
Авіакомпанія Ryanair, на прихід якої так довго чекали українці, нарешті здійснила свій перший рейс в Україну. Утім, чи насправді все так безхмарно? Дивіться, до яких проблем треба бути готовими. (04.09.2018)