У Відні тисячі людей вийшли на антиурядову акцію протесту

Кілька тисяч демонстрантів зібралися перед офісом австрійського канцлера ввечері у четвер, 4 жовтня, звинувативши його правий коаліційний уряд у расизмі та підриві демократії. За даними поліції, у акції взяли участь близько чотирьох тисяч протестувальників, а за даними організаторів на вулиці вийшли 20 тисяч осіб, передає агенція dpa.

Протестувальники скандували "Опір!", а особливо гостру критику спрямували проти міністра внутрішніх справ країни Герберта Кікля (Herbert Kickl) з правопопулістської Австрійської партії свободи (АПС). Демонстранти тримали плакати із написами "Кікль, ти Трамп" та "Кікль має бути звільнений".

На акцію вийшли тисячі людей

Минулого тижня ЗМІ виявили, що МВС намагалося обмежити роботу з журналістами, що критично налаштовані проти міністра. Окрім того, у міністерство нібито планували більш активно інформувати громадськість про злочини, вчинені іноземцями та шукачами притулку. Крім того, зараз австрійський парламент проводить розслідування обшуків, проведених в лютому міністерством у Федеральному відомстві із захисту Конституції та боротьби з тероризмом. Це призвело до вимог відставки Кікля, якого обвинувачують у спробі тиску на відомство.

Протестувальники планують виходити на акції щочетверга

Ліві сили заявили, що планують проводити щотижневі акції проти коаліції правлячої Австрійської народної партії (АНП) канцлера Себастіана Курца (Sebastian Kurz) та АПС. Організатори запевняють, що м акції не є відставка уряду. Але учасники протестів хочуть показати, що "є багато людей, які не згодні з його політикою".