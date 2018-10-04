У Відні тисячі людей вийшли на антиурядову акцію протесту

Тисячі людей протестували у Відні проти політики уряду консерваторів та правопопулістів. Демонстранти планують виходити на вулиці щотижня.
Кілька тисяч демонстрантів зібралися перед офісом австрійського канцлера ввечері у четвер, 4 жовтня, звинувативши його правий коаліційний уряд у расизмі та підриві демократії. За даними поліції, у акції взяли участь близько чотирьох тисяч протестувальників, а за даними організаторів на вулиці вийшли 20 тисяч осіб, передає агенція dpa.
Протестувальники скандували "Опір!", а особливо гостру критику спрямували проти міністра внутрішніх справ країни Герберта Кікля (Herbert Kickl) з правопопулістської Австрійської партії свободи (АПС). Демонстранти тримали плакати із написами "Кікль, ти Трамп" та "Кікль має бути звільнений".
Минулого тижня ЗМІ виявили, що МВС намагалося обмежити роботу з журналістами, що критично налаштовані проти міністра. Окрім того, у міністерство нібито планували більш активно інформувати громадськість про злочини, вчинені іноземцями та шукачами притулку. Крім того, зараз австрійський парламент проводить розслідування обшуків, проведених в лютому міністерством у Федеральному відомстві із захисту Конституції та боротьби з тероризмом. Це призвело до вимог відставки Кікля, якого обвинувачують у спробі тиску на відомство.
Ліві сили заявили, що планують проводити щотижневі акції проти коаліції правлячої Австрійської народної партії (АНП) канцлера Себастіана Курца (Sebastian Kurz) та АПС. Організатори запевняють, що м акції не є відставка уряду. Але учасники протестів хочуть показати, що "є багато людей, які не згодні з його політикою".
Причиною запровадження Австрією перевірок на ключових прикордонних КПП стала зустріч керівників МВС країн ЄС в австрійському місті Інсбрук. Ці дії не мають нічого спільного з кризою біженців, запевняють у Відні. (09.07.2018)