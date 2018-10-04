 У Відні тисячі людей вийшли на антиурядову акцію протесту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Відні тисячі людей вийшли на антиурядову акцію протесту

Тисячі людей протестували у Відні проти політики уряду консерваторів та правопопулістів. Демонстранти планують виходити на вулиці щотижня.

У Відні протестують проти політики уряду

У Відні протестують проти політики уряду

Кілька тисяч демонстрантів зібралися перед офісом австрійського канцлера ввечері у четвер, 4 жовтня, звинувативши його правий коаліційний уряд у расизмі та підриві демократії. За даними поліції, у акції взяли участь близько чотирьох тисяч протестувальників, а за даними організаторів на вулиці вийшли 20 тисяч осіб, передає агенція dpa.

Протестувальники скандували "Опір!", а особливо гостру критику спрямували проти міністра внутрішніх справ країни Герберта Кікля (Herbert Kickl) з правопопулістської Австрійської партії свободи (АПС). Демонстранти тримали плакати із написами "Кікль, ти Трамп" та "Кікль має бути звільнений". 

На акцію вийшли тисячі людей

На акцію вийшли тисячі людей

Минулого тижня ЗМІ виявили, що МВС намагалося обмежити роботу з журналістами, що критично налаштовані проти міністра. Окрім того, у міністерство нібито планували більш активно інформувати громадськість про злочини, вчинені іноземцями та шукачами притулку. Крім того, зараз австрійський парламент проводить розслідування обшуків, проведених в лютому міністерством у Федеральному відомстві із захисту Конституції та боротьби з тероризмом. Це призвело до вимог відставки Кікля, якого обвинувачують у спробі тиску на відомство.

Протестувальники планують виходити на акції щочетверга

Протестувальники планують виходити на акції щочетверга

Ліві сили заявили, що планують проводити щотижневі акції проти коаліції правлячої Австрійської народної партії (АНП) канцлера Себастіана Курца (Sebastian Kurz) та АПС. Організатори запевняють, що м акції не є відставка уряду. Але учасники протестів хочуть показати, що "є багато людей, які не згодні з його політикою".

Дивитись відео 03:18
Now live
03:18 хв

Як Австрія "наводитиме лад в ЄС" щодо біженців (02.07.2018)

DW.COM

Австрія та Словаччина вимагають альтернативи квотам на біженців у ЄС  

Австрія запроваджує тимчасовий контроль на кордонах

Причиною запровадження Австрією перевірок на ключових прикордонних КПП стала зустріч керівників МВС країн ЄС в австрійському місті Інсбрук. Ці дії не мають нічого спільного з кризою біженців, запевняють у Відні. (09.07.2018)  

Канцлер Австрії: ЄС шукатиме вирішення кризи біженців у Єгипті

Курц оцінив співпрацю Брюсселя та Каїра. Шукати вирішення кризи біженців, каже він, треба на зовнішніх кордонах ЄС. (20.09.2018)  

Аудіо й відео до теми

Як Австрія "наводитиме лад в ЄС" щодо біженців (02.07.2018)  

Також за темою

Rumänien Großkundgebung in Bukarest

У Румунії десятки тисяч другий день поспіль протестували проти уряду 12.08.2018

У Бухаресті та інших містах Румунії десятки тисяч людей другий день поспіль протестували проти уряду. Тим часом прокуратура розслідує правомірність застосування сили правоохоронцями щодо демонстрантів 10 серпня.

Österreich Vereidigung der neuen Regierung in Wien

Курц очолив уряд Австрії, правопопуліст Штрахе став віце-канцлером 18.12.2017

Себастіан Курц склав присягу і став австрійським канцлером. Призначення уряду відбувається на тлі протестів проти нової коаліції за участю правопопулістів.

Tunesien Proteste gegen Regierung

Туніс задіяв армію через масові протести проти підвищення цін та податків 11.01.2018

Агресивні дії протестувальників призвели до відступу поліції у місті Тала. Уряд бачить зв'язок протестів із криміналом, опозиція закликає до масштабної акції незадоволення.

Реклама

Докладно

Свято-Успенська Почаївська лавра

Напередодні томоса: що відбувається в Почаївській лаврі?

Які настрої панують серед вірян Почаївської лаври, яка перебуває під контролем УПЦ МП. 

Düsseldorf - Pharmazeutin im Genlabor (picture-alliance/imageBROKER/O. Döring)

Німеччина відкривається для трудових мігрантів

Партії правлячої коаліції в ФРН погодили основні положення майбутнього імміграційного закону.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  