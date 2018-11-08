 У Відні вчетверте проведуть благодійний бал для українських дітей | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 09.11.2018

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Культура й стиль життя

У Відні вчетверте проведуть благодійний бал для українських дітей

Товариство української молоді в Австрії проведе український благодійний бал у Відні. Зібрані кошти підуть на підтримку дитячих будинків на Луганщині та Волині.

Благодійний бал для українських дітей відбудеться вже вчетверте

Благодійний бал для українських дітей відбудеться вже вчетверте

Понад 25 тисяч євро зібрала українська молодь Австрії для благодійної допомоги дитячим закладам в Україні. Про це в п'ятницю, 9 листопада, повідомили організатори заходу - Товариство української молоді в Австрії. Український бал проведуть у Відні 16 лютого. Тоді організатори сподіваються збільшити цю суму до 30 тисяч євро.

Серед особливих гостей, що завітають до віденського палацу Ауерсперг, за даними організаторів, будуть письменники Андрій Курков, Ірена Карпа, Сергій Жадан, лідер гурту "ВВ" Олег Скрипка, інші австрійські та українські музиканти, дипломати, меценати.

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До заходу може долучитися будь-хто, єдина вимога - дотримання дрес-коду: вечірні сукні для жінок та відповідні костюми з фраками або смокінгами для чоловіків. У програмі також майстер-клас з бальних танців, який мають провести чемпіони Австрії зі спортивно-бальних танців, маріупольці Костянтин та Надія Панченко.

Український бал у Відні пройде вже вчетверте, загалом організатори сподіваються зібрати близько 700 гостей. Зібрані кошти Товариство української молоді Австрії планує скерувати на підтримку українських дитячих будинків Луганщини та Волині.

Торік організаторам вдалось зібрати п'ять тисяч євро, на які вони закупили інвентар для дітей, котрі займаються паралімпійськими видами спорту на прифронтовій Луганщині. Частину коштів подарували дитячому будинку в Чернівецькій області.

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