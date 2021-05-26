У В'єтнамі заявили, що виявили "гібридний" варіант коронавірусу

У В'єтнамі виявили новий варіант коронавірусу, який є поєднанням індійського та британського варіантів COVID-19. Про це заявив міністр охорони здоров'я В'єтнаму Нгуєн Тань Лонг у суботу, 29 травня, передає агенція Reuters з посиланням на видання VnExpress. Як повідомляється, новий варіант коронавірусу швидко поширюється повітряним шляхом.

Після успішної протидії пандемії коронавірусу протягом більшої частини минулого року нині у В'єтнамі спостерігається стрімке зростання нових випадків COVID-19.

З кінця квітня в 31 із 63 міст та провінцій країни інфіковано майже 3600 людей, що становить понад половину від загальної кількості зафіксованих інфікувань в країні.

Як заявив Нгуєн Тань Лонг, шляхом секвенування зразків було виявлено, що останні пацієнти були інфіковані новим варіантом коронавірусу, який поєднує ознаки індійського та британського.

"Якщо говорити конкретніше, то це індійський варіант із мутаціями, які спочатку належали до британського варіанту", - сказав він.

За даними видання, В'єтнам скоро оголосить світові про нещодавно виявлений варіант.

Раніше В'єтнам повідомляв про сім варіантів: B.1.222, B.1.619, D614G, B.1.1.7 (британський варіант), B.1.351, A.23.1 та B.1.617.2 (індійський варіант).

За попередніми даними, новий варіант є заразнішим, ніж раніше відомі мутації. Дослідники дійшли висновку, що саме через це зафіксовано так багато нових випадків в різних місцях країни за короткий період.

Всього в країні зареєстрували 6 396 випадків зараження коронавірусом і 47 смертей.

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