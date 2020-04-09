У Верховній Раді України створили групу "За Зеленського"

У Верховній Раді України створено міжфракційне депутатське об'єднання "За наступного Президента України Зеленського В.О.", оголосив у вівторок, 9 квітня, голова парламенту Андрій Парубій. Об'єднання очолив позафракційний депутат Віталій Купрій. Він повідомив, що у вівторок об'єднання провело перші збори і зараз до нього входять не більше 10 членів, імена яких будуть оголошені пізніше, передає агенція "Українські Новини".

Об'єднання вважає незаконною агітаційну рекламу чинного президента Петра Порошенка із зображенням президента Росії Путіна, заявив Купрій "Ми з'ясували, що та реклама, яка зараз відбувається з боку чинного президента, де він себе порівнює з Путіним, - вона незаконна", - сказав він.

Депутат зазначив, що відповідно до закону про рекламу, зображення іншої людини в рекламних матеріалах вимагає її обов'язкової згоди. "Я думаю, що якщо він (Порошенко - Ред.) взяв згоду в Кремля письмово, то це порушує іншу норму закону, закону про вибори президента, де заборонено залучати до передвиборної кампанії іноземців", - зазначив Купрій. За його словами, факти можливих порушень повинна розслідувати Національна поліція. Депутатське об'єднання вже готує відповідну заяву.

Нагадаємо, що за результатами першого туру голосування Володимир Зеленський набрав 30,2 відсотка голосів виборців (5,7 мільйона громадян), тоді як Петра Порошенка підтримали 15,9 відсотка (три мільйони осіб). Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.