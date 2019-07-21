У Верховній Раді критикують погодження Україною "формули Штайнмаєра"

У Верховній Раді України різко розкритикували погодження українською стороною "формули Штайнмаєра", про яке у вівторок, 1 жовтня, оголосив президент Володимир Зеленський. Лідер парламентської фракції "Європейська солідарність", колишній президент Петро Порошенко наголосив, що ніякої "формули Штайнмаєра", як складової Мінських угод, не існує. "Підписання формули російського походження - формули Путіна, де-факто, означає послаблення або навіть і зняття санкцій проти Росії. А також: легітимізацію окупованого РФ Донбасу, легітимізацію незаконного референдуму в Криму і незаконної анексії Криму", - заявив він.

Співголова фракції Ірина Геращенко вважає, що на Україну перекладають відповідальність за розв'язану війну на Донбасі, знімаючи її з РФ. "Це план Путіна. Це односторонні зобов'язання України, на нас покладають відповідальність за не нами розв'язану війну. На Москві тепер жодних зобов'язань", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Геращенко додала, що мінські угоди мали двосторонній характер та вимагали від Москви вивести війська і передати українській стороні контроль над кордоном. "Всі попередні роки нам вдавалося не потрапити в пастку Кремля. Тепер нас туди затягують", - підкреслила вона.

У свою чергу, в партії "Голос" вимагають проведення закритого засідання парламенту, на якому президент Володимир Зеленський повинен пояснити деталі узгодження "формули Штайнмаєра". У партії наголосили, що з існуючої інформації неможливо зрозуміти, які домовленості були досягнуті в Мінську.

"Ми категорично проти проведення виборів на окупованих територіях Донбасу без повного безумовного контролю української держави за українсько-російським кордоном", - йдеться у заяві партії. В "Голосі" також зазначили, що будь-які вибори можливі тільки за умови дотримання повної безпеки громадян, яка, своєю чергою, можлива тільки за умови повного контролю України над кордоном.

Партія "Батьківщина" також вважає "формулу Штайнмаєра" неприпустимою для України, а її підписання в Мінську - прямою загрозою національній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України. "Ми звертаємося до президента з проханням терміново зібрати лідерів парламентських фракцій і детально пояснити, що підписано в Мінську та на які дії надана згода", - заявила лідерка партії Юлія Тимошенко.

Тим часом партія "Опозиційна платформа - За життя" привітала погодження "формули Штайнмаєра". "Досягнення домовленостей з розведення сил, узгодження підходів до організації виборчого процесу на Донбасі на підставі пропозицій європейських країн-гарантів, відомих як "формула Штайнмайєра", це те, чого чекала Україна з 2016 року. Але не могла отримати через безвідповідальність і політичний егоїзм минулого керівництва України", - йдеться в заяві партії.

Нагадаємо, що 1 жовтня учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання на Донбасі погодили так звану "формулу Штайнмаєра". За словами Зеленського, тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий, як закон про особливий статус Донбасу, почне діяти на постійній основі за умови, коли на цій території відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України. Ще однією умовою є публікація звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.