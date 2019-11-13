 У Венеції очікують нову хвилю припливу, оголосили найвищий рівень небезпеки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2019

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Новини

У Венеції очікують нову хвилю припливу, оголосили найвищий рівень небезпеки

Місто на каналах залишається затопленим. Влада оцінює загальний обсяг збитків від негоди у понад мільярд євро. На 17 листопада через очікування нової великої хвилі припливу оголосили найвищий рівень небезпеки.

Затоплена базиліка Сан-Марко

Затоплена базиліка Сан-Марко

Венеція продовжує потерпати від найсильнішої за останні 53 роки повені. Служба міста, відповідальна за контроль над рівнем води, у суботу, 16 листопада, оголосила найвищий рівень небезпеки для наступного дня, 17 листопада. Очікується, що сильний вітер сприятиме новій великій хвилі припливу, рівень води сягне 1,6 метра над рівнем моря до наступного понеділка, повідомляє агентство новин dpa.

У середині тижня рівень води піднявся у Венеції до рекордної з 1966 року gпозначки в 1,87 метра. Затопленими виявилися близько 80 відсотків площі міста, у тому числі популярна серед туристів площа Сан-Марко. Після того, як у четвер вода трохи спала, наступного дня вона знов піднялася до рівня 1,54 метра.

Повінь на вулицях Венеції

Повінь на вулицях Венеції

У суботу місцева влада відкрила для відвідування площу Святого Марка, яка досі залишається затопленою. Школи, які мали працювати в суботу, залишилися закритими.

Уряд Італії запровадив у місті надзвичайний стан та пообіцяв виділити 20 мільйонів євро на невідкладні заходи для боротьби із наслідками негоди. Міський голова Луїджі Бруньяро оцінив збитки міста у щонайменше один мільярд євро. Остаточне підрахування шкоди, завданої будинкам, підприємствам, магазинам та історичним об'єктам буде здійснено після того, як спаде вода, додав він.

Затоплені вулиці міста

Затоплені вулиці міста

За словами Бруньяро, будуть створені програми допомоги для покриття збитків. Родини зможуть отримати компенсації розміром до п'яти тисяч євро, а підприємства - 20 тисяч євро. Ті, хто найсильніше постраждали від негоди, зможуть отримати допомогу розміром 70 відсотків збитків. У місті постійно мешкає трохи більше 50 тисяч людей. Щороку його відвідує 36 мільйонів туристів.

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  • Повінь у Венеції

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  • Повінь у Венеції

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    Автор: Валерій Сааков


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