У Венесуелі придушили бунт групи національних гвардійців

Військовослужбовці венесуельської армії в понеділок, 21 січня, затримали кількох національних гвардійців, котрі викрали зброю та захопили чотирьох осіб.

Як повідомило міністерство оборони Венесуели, "невелика група" на двох військових автомобілях напала на пост сил безпеки в районі Каракаса, де захопила зброю та взяла в заручники чотирьох силовиків. Утім, невдовзі заколотники були оточені та захоплені. Міністерство оборони вважає, що нападники були пов'язані з "крайніми правими", повідомляє агентство dpa.

Водночас в інтернеті були поширене відеопослання, в якому чоловік у військовій формі закликав венесуельців до вуличних протестів. Після оприлюднення відео біля бази Національної гвардії в Каракасі спалахнули виступи на підтримку бунтарів та з з вимогою відставки Ніколаса Мадуро.

Нагадаємо, що 10 січня Ніколас Мадуро почав свій другий термін на посаді президента Венесуели. Національна асамблея, в якій переважають представники опозиції, вважає цей термін нелегітимним, а Мадуро - узурпатором. 11 січня вона оголосила тимчасовим президентом країни свого голову Хуана Гуайдо, який закликав армію усунути Мадуро від посади.

Тим часом Dерховний суд Венесуели 21 січня усунув Гуайдо з посади голови Національної асамблеї. У країні з 2017 року паралельно діють контрольовані прихильниками Мадуро Конституційні збори Венесуели.