 У Венесуелі придушили бунт групи національних гвардійців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2019

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Новини

У Венесуелі придушили бунт групи національних гвардійців

Венесуельські військові повідомили про арешт кількох національних гвардійців, які захопили зброю. Тим часом Верховний суд Венесуели усунув з посади голову Національної асамблеї.

Протести проти Ніколаса Мадуро

Протести проти Ніколаса Мадуро

Військовослужбовці венесуельської армії в понеділок, 21 січня, затримали кількох національних гвардійців, котрі викрали зброю та захопили чотирьох осіб.

Як повідомило міністерство оборони Венесуели, "невелика група" на двох військових автомобілях напала на пост сил безпеки в районі Каракаса, де захопила зброю та взяла в заручники чотирьох силовиків. Утім, невдовзі заколотники були оточені та захоплені. Міністерство оборони вважає, що нападники були пов'язані з "крайніми правими", повідомляє агентство dpa.

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Про готовність тимчасово перебрати на себе повноваження президента країни заявив голова парламенту Венесуели, опозиціонер Хуан Гуайдо. Утім, він визнав, що для цього йому потрібна підтримка народу. (12.01.2019)

Національна асамблея Венесуели визнала нелегітимним другий термін президентства Ніколаса Мадуро. Голова парламенту закликав військових допомогти відновити демократію у державі. (05.01.2019)

Водночас в інтернеті були поширене відеопослання, в якому чоловік у військовій формі закликав венесуельців до вуличних протестів. Після оприлюднення відео біля бази Національної гвардії в Каракасі спалахнули виступи на підтримку бунтарів та з з вимогою відставки Ніколаса Мадуро. 

Нагадаємо, що 10 січня Ніколас Мадуро почав свій другий термін на посаді президента Венесуели. Національна асамблея, в якій переважають представники опозиції, вважає цей термін нелегітимним, а Мадуро - узурпатором. 11 січня вона оголосила тимчасовим президентом країни свого голову Хуана Гуайдо, який закликав армію усунути Мадуро від посади.

Тим часом Dерховний суд Венесуели 21 січня усунув Гуайдо з посади голови Національної асамблеї. У країні з 2017 року паралельно діють контрольовані прихильниками Мадуро Конституційні збори Венесуели.

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