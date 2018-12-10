 У Венесуелі заарештований німецький журналіст | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.12.2018

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Новини

У Венесуелі заарештований німецький журналіст

В німецькому МЗС DW підтвердили факт арешту репортера Біллі Сікса. Через обвинувачення у шпигунстві, ворожнечі та незаконному вторгненні в зону об'єкта, що перебуває під охороною, йому загрожує до 28 років в'язниці.

Біллі Сікс перебуває під вартою з середини листопада

Біллі Сікс перебуває під вартою з середини листопада

Німецький журналіст Біллі Сікс (Billy Six) заарештований у Венесуелі. Цю інформацію в середу, 12 грудня, підтвердили DW в МЗС Німеччини. У зовнішньополітичному відомстві ФРН уточнили, що посольство Німеччини в Каракасі надає репортерові консульську підтримку.

Сікс співпрацював з правоконсервативним берлінським тижневиком Junge Freiheit, а також з виданням Deutschland-Magazin. У Венесуелі йому пред'явлені звинувачення у шпигунстві, заколоті і незаконному вторгненні в зону об'єкта, що охороняється. За відомостями неурядової організації "Репортери без кордонів", журналіст перебуває під вартою у військовій в'язниці з середини листопада. За деякими даними, він не може скористатися послугами приватного адвоката, а змушений вдаватися до допомоги виділеного йому державного захисника.

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Працював над репортажами про контрабанду палива

У венесуельській неурядовій організації Espacio Publico своєю чергою уточнили, що Біллі Сікс працював над матеріалами про незаконний обіг наркотиків, контрабанду палива і стратегічних товарів, торгівлю людьми, а також про масову еміграцію жителів Венесуели з країни.

"Ми цінуємо його журналістську роботу, а також безстрашну манеру, в якій Біллі Сікс готує репортажі з кризових регіонів по всьому світу", - зазначив у розмові з DW головний редактор Junge Freiheit Дітер Штайн (Dieter Stein).

Журналісту загрожує до 28 років в'язниці

Репортера заарештували, імовірно, після того, як він в'їхав до Венесуели з території Колумбії. Якщо Сікса визнають винним за всіма трьома статтями, йому може загрожувати до 28 років в'язниці. "Репортери без кордонів" закликали до звільнення журналіста.

Раніше Біллі Сікс вже працював в гарячих точках - Лівії та Сирії - на замовлення Junge Freiheit. Починаючи з грудня 2012 року, він провів кілька тижнів під вартою в Сирії за звинуваченням в незаконному перетині кордону і тероризмі. Тоді за підтримки дипломатів, зокрема з Росії, журналіст був звільнений з-під варти.

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