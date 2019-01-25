У Венесуелі Гуайдо закликав до подальших масових протестів проти Мадуро

Лідер опозиції Хуан Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента Венесуели, у п'ятницю, 25 січня, закликав народ країни до масових протестів проти Ніколаса Мадуро. "Ми знову виходимо на вулиці. Наш шлях ясний: кінець узурпації, перехідний уряд, вільні вибори", - заявив Гуайдо на мітингу своїх прихильників у Каракасі.

Політик також звернувся до армії із закликом підтримати опозицію: "Солдати, ставайте на бік венесуельського народу!" До переговорів з урядом Мадуро опозиційний лідер готовий, але лише за певних умов. "Фальшивий діалог нікому не потрібен. Дискусія буде вестися лише про закінчення незаконної узурпації влади та вільні вибори", - заявив Гуайдо.

Нагадаємо, криза у Венесуелі розгорілася з новою силою 23 січня, коли голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни. Президент США Дональд Трамп майже одразу заявив, що США визнають Гуайдо як легітимного тимчасового лідера держави. Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники низки інших держав, зокрема Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу і Еквадору. На підтримку ж Мадуро виступають Росія, Китай, Мексика, Куба і Болівія.

26 січня у Нью-Йорку має відбутися відкрите екстрене засідання Ради Безпеки ООН (РБ ООН), присвячене кризі у Венесуелі.