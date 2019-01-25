 У Венесуелі Гуайдо закликав до подальших масових протестів проти Мадуро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Венесуелі Гуайдо закликав до подальших масових протестів проти Мадуро

Опозиціонер Хуан Гуайдо, який оголосив себе виконувачем обов'язків президента Венесуели, закликав народ країни до масових протестів проти Ніколаса Мадуро.

Хуан Гуайдо

Хуан Гуайдо

Лідер опозиції Хуан Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента Венесуели, у п'ятницю, 25 січня, закликав народ країни до масових протестів проти Ніколаса Мадуро. "Ми знову виходимо на вулиці. Наш шлях ясний: кінець узурпації, перехідний уряд, вільні вибори", - заявив Гуайдо на мітингу своїх прихильників у Каракасі.

Політик також звернувся до армії із закликом підтримати опозицію: "Солдати, ставайте на бік венесуельського народу!" До переговорів з урядом Мадуро опозиційний лідер готовий, але лише за певних умов. "Фальшивий діалог нікому не потрібен. Дискусія буде вестися лише про закінчення незаконної узурпації влади та вільні вибори", - заявив Гуайдо.

DW.COM

У Венесуелі мають якнайшвидше відбутися нові демократичні вибори президента. Якщо цього не станеться, Німеччина визнає головою держави опозиційного лідера Хуана Гуайдо, заявили в уряді ФРН. (25.01.2019)

Опозиціонер Гуайдо оголосив себе президентом Венесуели. Чим закінчиться ризикована пригода, ніхто не знає, попереджає Ута Тоферн. (25.01.2019)

Нагадаємо, криза у Венесуелі розгорілася з новою силою 23 січня, коли голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни. Президент США Дональд Трамп майже одразу заявив, що США визнають Гуайдо як легітимного тимчасового лідера держави. Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники низки інших держав, зокрема Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу і Еквадору. На підтримку ж Мадуро виступають Росія, Китай, Мексика, Куба і Болівія.

26 січня у Нью-Йорку має відбутися відкрите екстрене засідання Ради Безпеки ООН (РБ ООН), присвячене кризі у Венесуелі.

Також за темою

Bildergalerie Venezuela Proteste

Криза у Венесуелі: США скликають Радбез ООН, Мадуро закриває посольство в США 24.01.2019

Останні події у Венесуелі мають стати предметом обговорення на Раді Безпеки ООН, вирішили у Вашингтоні. У Росії щодо цього - протилежна думка. Тим часом Ніколас Мадуро оголосив про закриття дипустанов країни в США.

Ägypten | Mike Pompeo

Помпео переконуватиме Раду Безпеки ООН визнати Гуайдо лідером Венесуели 25.01.2019

Чи відбудеться екстрене засідання Ради Безпеки ООН, присвячене кризі у Венесуелі, поки незрозуміло. Запропонованій Вашингтоном ініціативі опираються Москва та Пекін.

Venezuela Juan Guaido, vorläufiger Präsident in Caracas

Німеччина визнає Гуайдо главою Венесуели, якщо не буде негайних виборів 25.01.2019

У Венесуелі мають якнайшвидше відбутися нові демократичні вибори президента. Якщо цього не станеться, Німеччина визнає головою держави опозиційного лідера Хуана Гуайдо, заявили в уряді ФРН.

Реклама

Докладно

Прапор з Вергінською зіркою - символом Стародавньої Македонії

Суперечка щодо назви - як виникло македонське питання

Греція та її слов'янська сусідка дійшли згоди у тривалому спорі щодо назви "Македонія". 

Заступник глави КНР Ван Цишань

Давос-2019: новий погляд на Китай

Чи є шанс на швидке завершення торговельної суперечки між США та Китаєм? Відповідь шукають на економічному форумі. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  