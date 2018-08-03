У Венесуелі арештували шістьох людей за підозрою у замаху на Мадуро

У Венесуелі за підозрою у причетності до спроби замаху на президента країни Ніколаса Мадуро було заарештовано шістьох людей. Про це у неділю, 5 серпня, повідомив уряд країни, передає агентство Reuters.

Один із затриманих раніше був заарештований за напад на військову базу в 2017 році, а інший був під арештом у 2014 році за участь в антиурядових вуличних протестах, повідомив міністр внутрішніх справ країни Нестор Реверол.

В опозиції заявили, що в минулому уряд країни використовував такі випадки для боротьби із критиками режиму, включно з ув'язненням опозиційних лідерів. "Ми попереджаємо, що уряд використає цей інцидент ... щоб піддати кримінальному переслідуванню тих, хто законно і демократично опирається репресіям та систематичному порушенню прав людини", - повідомила у Twitter опозиційна коаліція "Широкий фронт".

Тим часом уряд Колумбії відкинув свою причетність до замаху у відповідь на заяви Мадуро. Це звинувачення "абсолютно необґрунтоване", заявив представник колумбійського уряду.

США також заперечили будь-яку причетність до вибухів дронів, які влада Венесуели називає замахом на президента. "Я можу однозначноно сказати, що уряд США не брав участь у цьому", - заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Відповідальність за замах на Ніколаса Мадуро взяло на себе досі невідоме угруповання "Фланелеві солдати" ("Soldados de Franela"). "Підтримувати уряд, який забув конституцію і обурливо використовує держслужбу для власного збагачення - це образа військової честі", - йдеться в заяві руху.

Інцидент стався 4 серпня під час військового параду за участю Ніколаса Мадуро. Промова президента була перервана вибухами кількох дронів, начинених вибухівкою. Семеро людей постраждали, сам Мадуро залишився неушкодженим.