У Великобританії хочуть до вересня вакцинувати всіх дорослих

Кожен повнолітній житель Сполученого Королівства матиме доступ до першої дози вакцини від коронавірусу Covid-19 до вересня цього року, заявив у неділю, 17 січня, перший державний секретар Великобританії і глава МЗС Домінік Рааб.

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"Наша мета - запропонувати всьому дорослому населенню першу дозу до вересня. Якщо ми зможемо зробити це швидше, то чудово, але поки що - це нинішні орієнтири", - наводить його слова видання The Guardian. Міністр також згадав, що, згідно з планами, британська влада, що має домовленості із семи постачальниками препарату, повинна отримати 360 мільйонів доз вакцини.

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Також Рааб висловив сподівання на те, що уряд зможе ранньою весною почати поетапно знімати обмежувальні заходи для поступового повернення життя в країні в нормальне русло, передає агентство "Інтерфакс".

У свою чергу, видання The Independent нагадує, що в країні спершу планувалося надавати вакцинованим протягом трьох тижнів дві дози препарату виробництва компаній Pfizer і BioNTech або AstraZeneca. Однак потім через зростання захворюваності новою мутацією коронавірусу оголосила про подовження інтервалу між вакцинуванням першою та другою дозами. Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, загалом у Великобританії за час пандемії виявили понад 3,35 мільйона випадків зараження COVID-19, а понад 88,5 тисячі інфікованих померли.