 У Великобританії розглянуть колективний позов автовласників до VW | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.12.2019

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Новини

У Великобританії розглянуть колективний позов автовласників до VW

90 тисяч британців вимагають від німецького автовиробника Volkswagen компенсацій через "дизельгейт". Представники концерну наполягають, що жодних збитків від маніпулювання даними вихлопів не було.

VW Volkswagen Abgas Skandal (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

У Великобританії у понеділок, 2 грудня, 90 тисяч власників дизельних автомобілів Volkswagen (VW) пред'явили концерну колективний позов з вимогою відшкодувати їм збитки, які виникли через маніпулювання даними про вміст шкідливих речовин у вихлопних газах дизельних двигунів ("дизельгейт") їхніх автомобілів.

У 2015 році автовиробник VW визнав, що в 11 мільйонах автомобілів у світі, в тому числі в 1,2 мільйона машин у Великобританії, було встановлено програмне забезпечення, що дозволяє маніпулювати даними екологічних тестів.

DW.COM

У найближчі тижні Єврокомісія може оштрафувати автомобільних виробників Volkswagen, Daimler і BMW за незаконну змову в сфері технологій, пов'язаних з вихлопними газами, повідомляє видання Der Spiegel. (08.03.2019)

Прокуратура Штутгарта оштрафувала автовиробника Porsche на 535 мільйонів євро за маніпулювання даними про викиди дизельних двигунів. (07.05.2019)

Утім, США не очікують, що Мартін Вінтеркорн постане перед американським судом. Щодо екс-глави VW іде слідство й у Німеччині. (04.05.2018)

"Дизельгейт" 

Очікується, що найближчими тижнями у Високому суді в Лондоні відбудеться низка слухань, на яких буде встановлено, чи використовував VW маніпуляції з програмним забезпеченням з метою обійти законодавство щодо допустимого рівня забруднення повітря.

Суд встановить, чи було використане компанією Volkswagen програмне забезпечення з так званим пристроєм "defeat device", що фальсифікує рівень викидів вихлопних газів або занижує дані по ньому. Суд також вирішить, чи враховувати рішення німецького регулятора про те, що це програмне забезпечення є таким пристроєм.

З точки зору позивачів, мотори автомобілів VW були "оптимізовані" таким чином, що дані про рівень шкідливих речовин у вихлопних газах під час тестів були нижчими, ніж в реальному житті. Своєю чергою, представники автоконцерну наполягають на тому, що власники автомобілів не мали жодних збитків від цієї маніпуляції.

Колективний позов у Німеччині

У ФРН нині також триває розгляд групового позову до автомобільного концерну через "дизельгейт", в ході якого має бути встановлено, якою мірою VW несе відповідальність перед приблизно 470 тисячами автовласників. Позивачем виступає Федеральне об'єднання центрів захисту прав споживачів.

На сьогоднішній день дизельний скандал уже обійшовся концерну Volkswagen в 30 мільярдів євро. Ці гроші пішли на виплату штрафів, компенсації збитків та оплату витрат, пов'язаних з судовими розглядами, в першу чергу в США.

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