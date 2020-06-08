У Великобританії почав діяти 14-денний карантин для тих, хто в'їжджає в країну

Кожен, хто приїжджає до Великобританії, з понеділка, 8 червня, має пройти 14-денний карантин. Це правило стосується як жителів країни, так і мандрівників, які прибувають в країну на літаках, потягах та поромах, повідомляє агенція dpa.

Відтепер під час перетину кордону усі мандрівники мають вказати контактні дані та свою адресу, де вони перебуватимуть на самоізоляції.

Порушникам карантину загрожуватиме штраф у тисячу фунтів стерлінгів або судове переслідування та необмежений штраф. Незаповнення онлайн-форми тягне за собою штраф у 100 фунтів стерлінгів. Також співробітники органів охорони здоров'я будуть проводити випадкові перевірки осіб на самоізоляції.

Винятки встановили для медпрацівників, які приїдуть в країну для допомоги у лікуванні інфікованих коронавірусом, а також для осіб, залучених до транспортних перевезень, сезонних працівників сільського господарства (вони зможуть самоізолюватися на місці роботи) та всіх приїжджих з Ірландії, Нормандських островів та острова Мен.

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Введення карантину спрямоване на те, щоб запобігти другій хвилі коронавірусу, запевняють в уряді. Міністр охорони здоров'я Метт Хенкок заявив, що нові правила мають сенс, бо на тлі зменшення кількості випадків зараження всередині Великобританії "зростає кількість інфекцій, які надходять із-за кордону".

Однак введення карантину вже розкритикували в туристичній і авіаційній галузях. Їхні представники наголошують, що вимога карантину матиме руйнівні наслідки для вже постраждих галузей через зменшення кількості поїздок з країн з меншою кількістю випадків інфікування.

Також цей захід розкритикували і представники самої урядової консервативної партії. У ній розповіли про міркування усунути карантинну вимогу для окремих напрямків подорожі.

Нагадаємо, наприкінці травня уряд Великобританії повідомив про намір запровадити 14-денний карантин для усіх подорожніх. Ці правила будуть переглядатися кожні три тижні.

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