 У Великобританії пом′якшили карантинні обмеження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2021

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Новини

У Великобританії пом'якшили карантинні обмеження

Пом'якшення ввели на тлі успішної кампанії з вакцинації від коронавірусу у Великобританії. При цьому прем'єр Борис Джонсон закликає жителів бути пильними.

У Великобританії пом'якшили карантинні обмеження

У Великобританії пом'якшили карантинні обмеження

З понеділка, 29 березня, Великобританія вступила у другу фазу карантинних послаблень. Відтепер жителям країни дозволяється зустрічатися з максимально шістьома людьми з іншого домогосподарства у парках і садах. Британські ЗМІ вже прозвали цей день "щасливим понеділком", пише агенція AFP.

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Також цього дня знову відкриваються басейни та інші спортивні заклади. Прем'єр-міністр країни Борис Джонсон заявив, що сподівається, що цього дня розпочнеться "велике британське літо спорту".

Водночас він закликав людей бути обережними. Попри послаблення, кожен повинен і надалі дотримуватися профілактичних заходів для уникнення інфікування коронавірусом.

Раніше, 8 березня у Великобританії вже відкрили школи. На третьому етапі пом'якшень 12 квітня в країні планують дозволити роботу більшості магазинів, перукарень та пабів, утім їхні клієнти зможуть поки що сидіти на вулиці, а не всередині приміщень.

Усі ці пом'якшення відбуваються на тлі успішної кампанії з вакцинації від коронавірусу у Великобританії. Згідно з офіційними даними, першу дозу вакцини отримали вже понад 30,1 мільйона людей, а другу - більше 3,5 мільйона жителів країни. Усього у Великобританії проживає понад 66 мільйонів людей.

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