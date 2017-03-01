 У Великобританії поліція віднесла тризуб до екстремістських символів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.01.2020

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Новини

У Великобританії поліція віднесла тризуб до екстремістських символів

Посольство України в Лондоні висловило обурення і вимагає від Великобританії вилучити тризуб з посібника протидії екстремізму, який розробила місцева поліція.

Тризуб - державний герб України

Тризуб - державний герб України

Посольство України у Великобританії висловило обурення через публікацію британською контртерористичною поліцією посібника з протидії екстремізму, в якому до екстремістської символіки віднесли й український тризуб. Відповідну заяву посольство опублікувало в неділю, 19 січня, на своїй сторінці в Twitter.

"Додавати тризуб, конституційний національний символ та державний герб України до посібника з протидії екстремізму, розробленого контртерористичною поліцією для вчителів та медиків Великобританії, - це більш ніж обурливо. Жодні виправдання неприйнятні", - наголосили в посольстві України. При цьому українська сторона вимагає офіційних вибачень та вилучення тризуба із посібника.

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Британське видання The Guardian опублікувало розроблений британськими правоохоронцями посібник 17 січня. Крім українського тризуба до екстремістських символів також включена символіка українського полку "Азов".

Як зазначає видання, посібник містить не лише символіку лівих і правих рухів, а й, наприклад, природозахисних та зоозахисних рухів, таких як Greenpeace чи Peta.

Нагадаємо, нещодавно дипломатична суперечка виникла між Україною та Польщею з Ізраїлем. Посли Польщі та Ізраїлю засудили вшанування представниками місцевої української влади діячів Української повстанської армії. У відповідь на це в Києві назвали подібні заяви недоречними та наголосили, що " дискусії у цій сфері мають відбуватися на рівні істориків і експертів".

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