 У Великобританії планують нове голосування щодо угоди про Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2019

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Новини

У Великобританії планують нове голосування щодо угоди про Brexit

Британська прем'єрка Тереза Мей планує провести нове голосування щодо угоди про Brexit у червні.

Тереза Мей

Тереза Мей

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей має намір провести на початку червня в Палаті представників голосування щодо договору з Євросоюзу про вихід країни зі складу ЄС. Відповідний законопроект буде внесено в парламент в перший тиждень червня, повідомила канцелярія Мей у вівторок увечері, 14 травня.  

Нагадаємо, що Мей уже тричі намагалася провести через парламент угоду про Brexit, проте безуспішно. Зараз вона веде переговори з лідером опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбіном, щоб забезпечити успішне голосування за угоду. Британська прем'єрка рішуче налаштована на успішні переговори, щоби виконати свою обіцянку про вихід Великобританії зі складу ЄС. Переговори, однак, просуваються повільно, й у Консервативній партії лунають заклики до їх припинення.

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Британці голосуватимуть на виборах до Європарламенту наприкінці травня, оскільки країна так і не затвердила угоду про вихід зі складу ЄС. (07.05.2019)

Прем'єрка Великобританії Тереза Мей звернулася до лідера лейбористів з пропозицією угоди щодо виходу країни з ЄС. За даними ЗМІ, вона пропонує країні залишитися у митному союзі з ЄС до 2022 року. (05.05.2019)

Планувалося, що Великобританія вийде з ЄС ще 29 березня, проте терміни Brexit уже двічі переносилися. Тепер країна має взяти участь у виборах до Європарламенту, що відбудуться наприкінці травня. За даними соціологічних опитувань, найкращий результат на цих виборах може продемонструвати заснована на початку 2019 року "Партія Brexit", якою керує ініціатор кампанії з виходу Великобританії з ЄС Найджел Фарадж. Вона може розраховувати на підтримку 34 відсотків британців, свідчать дані соціологічної служби Opinium.

Згідно з опитуванням, лейбористи отримають 21 відсоток голосів, консерватори на чолі з прем'єр-міністеркою Терезою Мей - 11 відсотків. Партію Мей можуть випередити також противники Brexit - "Ліберальні демократи" - з 12 відсотками підтримки. Далі йдуть "зелені", що мають відтримку восьми відсотків виборців, і колишня партія Фараджа UKIP - чотири відсотки.

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