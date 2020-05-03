У Великобританії - найбільше жертв коронавірусу в Європі

Великобританія випередила Італію у сумному рейтингу щодо кількості жертв нового коронавірусу. За офіційними статистичними даними, до 24 квітня включно від коронавірусу в Сполученому Королівстві померли понад 32,3 тисячі людей. Це випливає з даних Британського бюро національної статистики, опублікованих у вівторок, 5 травня.

Порівняно з попередніми даними, які оприлюднювало бюро, за тиждень в Англії та Уельсі кількість жертв зросла на понад 7 тисяч. Це збільшило загальну кількість померлих від нового коронавірусу в Сполученому Королівстві до 32313. Ці дані включають померлих з підтвердженим діагнозом COVID-19 та підозрою на нього.

Таким чином, у світі лише США випереджають Великобританію за кількістю жертв коронавірусу. В Італії, яка раніше утримувала сумне лідерство в Європі, офіційна статистика нараховує 29079 померлих, у яких підтвердили зараження коронавірусом.

Міністр закордонних справ Великобританії Донімік Рааб пізніше 5 травня оприлюднив дані уряду щодо кількості жертв коронавірусної хвороби COVID-19 у країні. За цими даними, станом на вечір понеділка у країні зафіксували 29427 померлих, у яких підтвердили зараження коронавірусом. Ця цифра також перевищує показник Італії.

Дані за останні дні у статистиці Британського бюро статистики не враховані. Також експерти припускають, що реальна кількість жертв як у Великобританії, так і в Італії є суттєво вищою. Водночас вони застерігають щодо порівняння кількості жертв у окремих країнах, оскільки в різних державах використовують різні методи обліку, зазначає агентство новин dpa. Також мають значення чисельність населення країни, вікова структура та інші фактори.

Зростання так званої надлишкової смертності

Дані щодо надлишової смертності також вказують на те, що Великобританія є однією з найбільш уражених новим коронавірусом держав світу. За даними статистичного бюро, у Великобританії від початку поточного року зафіксовано на 42 тисячі смертей більше, ніж в середньому за аналогічний період в попередні роки. Утім, лише близько 80 відсотків цих смертей пов'язують з COVID-19, повідомляє агентство новин Reuters.

За даними Британського бюро національної статистики, упродовж тижня до 24 квітня зафіксували друге найбільше число смертельних випадків з 1993 року, коли розпочали робити відповідні дослідження. Особливо катастрофічна ситуація в будинках для людей похилого віку. Впродовж тижня, який закінчився 24 квітня, у них зафіксували 7911 смертей з усіх причин. Ця - втричі більше, ніж місяцем раніше.

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