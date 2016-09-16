 У Великобританії з виставки вкрали золотий унітаз | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.09.2019

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Новини

У Великобританії з виставки вкрали золотий унітаз

Унітаз з чистого золота під назвою "Америка" був частиною виставки. Його вкрали з Бленгеймського палацу в британському графстві Оксфордшир.

Золотий унітаз є твором Мауріціо Каттелана

Золотий унітаз є твором Мауріціо Каттелана

У Великобританії з Бленгеймського палацу у суботу, 14 вересня, було викрадено унітаз з чистого золота вартістю один мільйон фунтів стерлінгів (близько 1,1 мільйона євро). Функціонуючий унітаз під назвою "Америка" був експонатом на виставці італійського концептуального художника Мауріціо Каттелана і був призначений для використання відвідувачами.

"Ми можемо підтвердити, що "Америку", художній витвір Мауріціо Каттелана, вкрали сьогодні вранці. Ми засмучені цією надзвичайною подією, але втішені, що ніхто не постраждав", - повідомив Бленгеймський палац у Twitter. У палаці назвали "ганьбою" той факт, що витвір мистецтва був викрадений через два дні після відкриття виставки.

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На місце події були викликані офіцери поліції. Вони повідомили про арешт 66-річного чоловіка. "Ми вважаємо, що група правопорушників використала щонайменше два автомобілі під час злочину", - повідомили у поліції, інформує агенція dpa. Крадіжка унітазу також викликала затоплення та збитки для палацу.

До 2017 року унітаз з 18-ти каратного золота був виставлений у музеї Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорку. Як було зазначено в описі на сайті музея, він був доступний "для конфіденційного користування в одній з кабінок гендерно-нейтрального туалету Гуггенхайма".

Дивитись відео 00:48

Золотий унітаз як витвір мистецтва (16.09.2016)

Аудіо й відео до теми

Золотий унітаз як витвір мистецтва (16.09.2016)  

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