У Великобританії від COVID-19 померло понад 30 тисяч людей

Великобританія стала другою країною у світі, в якій кількість смертей від спричиненої коронавірусом хвороби COVID-19 перевищила 30 тисяч. За останню добу від хвороби у країні померло ще 649 осіб, повідомив у середу, 6 травня, міністр з комунальних справ Роберт Дженрік, передає агенція AP. Таким чином загалом у Великобританії жертвами COVID-19 стали 30 076 осіб. Країна поступається лише Сполученим Штатам, де померло вже більше 71 тисячі людей.

Дженрік також повідомив, що днем раніше по всій країні було зроблено 70 тисяч тестів на виявлення коронавірусу. В кінці квітня уряд поставив за мету проводити 100 тисяч тестів на добу. Тим часом прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що новою метою у травні стане проведення 200 тисяч тестів на добу.

За даними міністерства охорони здоров'я, загалом вже було протестовано більше одного мільйона людей. Коронавірус виявлений у понад 202 тисяч.

З 11 травня у країні можуть почати послаблювати карантинні заходи, заявив Джонсон. При цьому він наголосив, що не буде зроблено нічого, що може викликати ризик прискорення інфікування.

Конкретні заходи прем'єр має оголосити у неділю, 10 травня. "Ми хочемо, якщо можливо, розпочати деякі з цих заходів у понеділок", - сказав він, передає агенція AFP.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонcа Хопкінса (США), станом на вечір 6 травня Великобританія посідає перше місце у Європі за кількістю жертв коронавірусу. За нею йде Італія із 29 684 померлими, а на третьому місці за кількістю смертей від COVID-19 у Європі перебуває Іспанія, де померло 25 615 осіб.