 У Вашингтоні щорічний марш проти абортів зібрав тисячі людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.01.2019

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Новини

У Вашингтоні щорічний марш проти абортів зібрав тисячі людей

Серед учасників акції був також і віце-президент США Майк Пенс. Мітингарів підтримав і президент США Дональд Трамп, звернувшись до них за допомогою відеозв'язку.

Учасники маршу у Вашингтоні

Учасники маршу у Вашингтоні

У столиці Сполучених Штатів Вашингтоні пройшов щорічний марш противників абортів. До проведеної у п'ятницю, 18 січня, акції приєдналися тисячі людей, у тому числі й віце-президент США Майк Пенс разом зі своєю дружиною Карен, передає агенція новин AFP.

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Пенс, відомий своїми консервативними поглядами, вважається запеклим противником спланованого переривання вагітності. Американський віце-президент не вперше бере участь у цьому щорічному заході. Виступаючи перед учасниками акції, Пенс назвав нинішнього президента США Дональда Трампа "найбільшим президентом-захисником життя" в історії США, цитує агенція новин epd.

Серед іншого Пенс вказав на той факт, що впродовж двох років свого президентства Трамп призначив до Верховного суду США більше консервативних суддів, ніж його попередники.

Згодом до учасників щорічної акції звернувся за допомогою відеозв'язку і сам Дональд Трамп. Він пообіцяв, що завжди захищатиме право на життя й заблокує будь-які законопроекти, ухвалені Конгресом, котрі "послаблять захист людського життя".

Серед цьогорічних учасників заходу було багато молоді, переважна більшість з яких відвідує релігійні школи. Учасники несли плакати з написами "Захищайте життя", "Любіть життя й оберіть життя".

Мітингарі щороку протестують під час цього маршу проти ухваленого в 1973-му році вердикту Верховного суду США, що легалізував аборти в країні.

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