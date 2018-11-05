У Варшаві заборонили марш націоналістів до 100-річчя незалежності

Місцева влада Варшави заборонила проведення маршу націоналістів і правих сил у польській столиці до сторіччя незалежності країни 11 листопада. "Варшава вже вдосталь настраждалася від агресивного націоналізму", - заявила мерка Ганна Гронкевич-Вальц у середу, 7 листопада. Чиновниця, яка представляє опозиційну партію "Громадянська платформа", також додала, що не певна, чи правоохоронці змогли б гарантувати безпеку учасникам акції.

У відповідь на заяву Гронкевич-Вальц націонал-консервативна правляча партія країни "Право і справедливість" пообіцяла організувати іншу акцію в місті. На її чолі стоятиму особисто президент Анджей Дуда, повідомили в його канцелярції.

Минулого року марш націоналістів до дня незалежності зібрав 60 тисяч учасників. Серед його організаторів були, зокрема, і праворадикали, які несли плакати з расистськими гаслами. Подібні марші правих сил проходять у Варшаві з 2009 року.

11 листопада 2018 року Польща святкує 100 років незалежності. У цей день в 1918 році завершився період поділу Польщі між Росією, Німеччиною та Австро-Угорщиною.