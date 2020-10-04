У Білорусі розпочалася акція на підтримку політв'язнів

Масові протести в Білорусі тривають від дня виборів президента країни 9 серпня. У неділю, 4 жовтня, в столиці країни Мінську розпочалася акція на підтримку політв'язнів. Люди традиційно збираються біля стели "Мінськ - місто-герой". Силовики почали затримувати демонстрантів іще до початку акції. Влада Білорусі позбавила акредитації журналістів іноземних ЗМІ, також незалежні білоруські медіа були позбавлені акредитації.
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Протестувальники в Мінську вивели з ладу поліцейський водомет, повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на очевидців. За цими даними, люди обступили водомет, зняли з нього каністри з фарбувальною рідиною та вилили її на дорогу. Після цього водомет вийшов з ладу й облив позиції самих силовиків. Несправності виявилися також в іще одного водомета, який силовики застосовували проти протестувальників.
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Загалом біля стели "Мінськ - місто-герой" зібралося до 5 тисяч людей, повідомляє інформагенція "Інтерфакс" із посиланням на очевидців.
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Проти людей з біло-червоно-білими прапорами, які зібралися поблизу Палацу спорту в Мінську, почали застосовувати водомет, повідомляє Telegram-канал видання TUT.by. В міському управлінні МВС країни підтвердили застосування водомета.
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Спецпризначенці міліції затримали кілька людей в районі стели "Мінськ - місто-герой", повідомляє TUT.by.
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У Мінську перекриті на вхід та вихід низка станцій метро, а оператор комунікаційних послуг А1 попередив про зниження пропускної здатності мобільного інтернету в Мінську "згідно з розпорядженням уповноважених державних органів".
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
За два тижні після виборів протестувальників побільшало
23 серпня на вулиці Мінська вийшли протестувальники проти результатів президентських виборів. Мабуть, у Білорусі знову було побито рекорд кількості учасників акцій протесту.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Спецтехніка напоготові
З ранку до центру міста, де мав стартувати оголошений напередодні "Марш нової Білорусі", почали підвозити військових і спецтехніку.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Оточення
До середини дня центр Мінська був уже перекритий.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Для придушення протестів готували війська
Міноборони Білорусі заявило, що бере під охорону і захист меморіали і пам'ятники, створені після війни, і пригрозило використовувати армію для придушення протестів.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Жінка - драйвер протесту
На площі Незалежності в Мінську вишикувалися в ланцюг жінки, тримаючи в руках квіти, біло-червоно-білі прапори і плакати.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих
Вшановуючи хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час протестів, учасники протесту рушили через весь Мінськ до стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
До стели не наближатися!
Наблизитися до стели демонстранти не могли - навколо неї було виставлено огорожу, колючий дріт і оточення з військових.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Спроба переконати силу словом
Деякі протестувальники намагалися вступити в діалог зі силовиками, стверджуючи, що джерелом влади є народ.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Не допускати провокацій
Однак члени Координаційної ради для трансферу владу попросили демонстрантів відійти від силовиків на достатню відстань, щоб не допустити провокацій і застосування сили - і люди їх послухали.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Опозиція хоче повернути стару конституцію
Координаційна рада опозиції зажадала повернути конституцію 1994 року, що обмежує президентські терміни. Запропоновано провести з цього питання республіканський референдум. Також рада вимагає відставки всього керівництва МВС Білорусі і збирається ініціювати процедуру відкликання всіх депутатів місцевих рад.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Наймасовіша акція протесту
За різними оцінками, на вулиці Мінська вийшли від 150 000 до 250 000 осіб. Державний телеканал "Білорусь 1" повідомив лише про 20 тисяч учасників.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
"Лукашембо" у бронежилеті і з автоматом
Олександр Лукашенко прилетів гелікоптером до президентської резиденції, Палацу незалежності. На ньому бронежилет, у руках - автомат. Користувачі соцмереж прозвали його "Лукашембо".
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
"Саня, тебе звільнено!"
Перед резиденцією Лукашенка колону протестувальників зустрів кордон силовиків з водометами та іншою спецтехнікою для придушення протестів. Зупинившись неподалік, люди скандували "Іди!" і "Саня, тебе звільнено!". Жодних агресивних дій ні протестувальники, ні силовики не вчиняли.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
"Шлях свободи"
Того ж дня на підтримку білорусів 50 тисяч жителів Литви вишикувалися в ланцюг від Вільнюса до кордону з Білоруссю. Свою акцію вони назвали "Шлях свободи".
Автор: Євген Жуков