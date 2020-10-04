У Білорусі розпочалася акція на підтримку політв'язнів

Масові протести в Білорусі тривають від дня виборів президента країни 9 серпня. У неділю, 4 жовтня, в столиці країни Мінську розпочалася акція на підтримку політв'язнів. Люди традиційно збираються біля стели "Мінськ - місто-герой". Силовики почали затримувати демонстрантів іще до початку акції. Влада Білорусі позбавила акредитації журналістів іноземних ЗМІ, також незалежні білоруські медіа були позбавлені акредитації.

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Протестувальники в Мінську вивели з ладу поліцейський водомет, повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на очевидців. За цими даними, люди обступили водомет, зняли з нього каністри з фарбувальною рідиною та вилили її на дорогу. Після цього водомет вийшов з ладу й облив позиції самих силовиків. Несправності виявилися також в іще одного водомета, який силовики застосовували проти протестувальників.

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Загалом біля стели "Мінськ - місто-герой" зібралося до 5 тисяч людей, повідомляє інформагенція "Інтерфакс" із посиланням на очевидців.

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Проти людей з біло-червоно-білими прапорами, які зібралися поблизу Палацу спорту в Мінську, почали застосовувати водомет, повідомляє Telegram-канал видання TUT.by. В міському управлінні МВС країни підтвердили застосування водомета.

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Спецпризначенці міліції затримали кілька людей в районі стели "Мінськ - місто-герой", повідомляє TUT.by.

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У Мінську перекриті на вхід та вихід низка станцій метро, а оператор комунікаційних послуг А1 попередив про зниження пропускної здатності мобільного інтернету в Мінську "згідно з розпорядженням уповноважених державних органів".

Дивитись відео 01:25 Поділитись "Народна інавгурація" Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3j4ip Марш у Мінську "Народна інавгурація" на 50-ий день протестів (27.09.2020)