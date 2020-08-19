У Білорусі порушено кримінальне провадження проти Координаційної ради опозиції

Генеральний прокурор Білорусі Олександр Конюк повідомив про порушення кримінального провадження у зв'язку зі створенням Координаційної ради щодо мирного трансферу влади, куди ввійшли прихильники екскандидатки в президенти Світлани Тихановської. Про це в четвер, 20 серпня, повідомили в пресслужбі генеральної прокуратури Білорусі в коментарі агентству новин "Інтерфакс-Захід".

Читайте також: Коментар: Ризикована, але правильна політика ЄС щодо Білорусі

"Кримінальне провадження у зв'язку зі створенням Координаційної ради порушено за статтею 361 Кримінального кодексу", - сказав представник пресслужби. Крім того, Олександр Конюк заявив, що діяльність Координаційної ради опозиції є антиконституційною і спрямована на захоплення державної влади.

"Створення таких органів законодавством не передбачено. А їхня діяльність є неконституційною. Розуміючи незаконність своїх дій, низка громадян заявила про вихід зі складу ради і незгоду з цілями її діяльності", - заявив Конюк у відеозверненні, цитує інформагенція. "Створення та діяльність Координаційної ради спрямовані на захоплення державної влади, а також на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь", - додав генпрокурор.

Читайте також: На кого орієнтується опозиція в Білорусі - на Захід чи Росію?

Як повідомлялося, до президії Координаційної ради увійшли лауреатка Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич, соратниця Світлани Тихановської, очільниця виборчого штабу колишнього банкіра Віктора Бабарика Марія Колесникова, юрист Максим Знак, міжнародна медіаторка Лілія Власова, представник страйкому Мінського тракторного заводу Сергій Дилевський, довірена особа Тихановскої Ольга Ковалькова, а також Павло Латушко - ексдиректор Купалівського театру, звільнений з цієї посади за його співчуття білоруській опозиції.

Читайте також: Чи піде Лукашенко та як йому допоможе Путін? Думки європейських експертів

Нагадаємо, у Білорусі після президентських виборів 9 серпня не вщухають масові протести проти їхніх результатів, згідно з якими, багаторічний президент країни Олександр Лукашенко впевнено переміг. Протести у перші дні жорстоко придушувалися білоруськими правоохоронцями.

Напередодні Світлана Тихановська закликала європейських лідерів не визнавати вибори та "підтримати пробудження Білорусі". Вона наголосила, що Олександр Лукашенко втратив легітимність в очах білоруського народу і всього світу.

Читайте також: Лукашенко наказав припиняти акції протесту та посилити охорону кордону

Президент Європейської Ради Шарль Мішель також наголосив напередодні після саміту глав держав та урядів ЄС, що підсумки виборів у Білорусі не будуть визнані. Водночас він запевнив, що ЄС невдовзі запровадить санкції проти осіб, відповідальних за насильство та фальсифікацію виборів.