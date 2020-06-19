У Білорусі на акціях солідарності затримали понад сотню людей

У Білорусі затримано понад сотню учасників проведених 19 червня передвиборних пікетів солідарності. Про це в суботу, 20 червня, повідомив незареєстрований у Білорусі правозахисний центр "Вясна". Лише в Мінську силовики затримали щонайменше 80 осіб, кажуть правозахисники. Списки із затриманими вони постійно актуалізують на своєму сайті.

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Про затримання повідомлялося й у таких містах як Бобруйськ, Гомель, Вітебськ, Брест і Могильов. Правозахисники також зазначили, що затриманих напередодні ввечері ближче до ранку почали відпускати з районних УВС. Щодо затриманих переважно складають протоколи за участь у несанкціонованому масовому заході, повідомляє інформагенція "Інтерфакс".

Численні пікети на підтримку альтернативних кандидатів

Напередодні в Мінську, а також у деяких обласних і районних містах Білорусі пройшли пікети солідарності на підтримку альтернативних до Олександра Лукашенка претендентів на пост президента країни. Так, на пікети вийшли в Мінську, Бресті, Гомелі, Вітебську, Гродно, Могильові, Жлобині, Ліді, Бобруйську, Солігорські, Барановичах, Молодечно, Річиці та інших білоруських містах. Про пікети заздалегідь не оголошували ані опозиційні діячі, ані активісти в соціальних мережах.

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У білоруській столиці напередодні ввечері спостерігалися проблеми з мобільним інтернетом, що перешкоджало журналістам запустити стрім з місця подій. Крім того, періодично перекривали доступ до низки станцій метро в центрі міста. Також головний проспект Мінська - проспект Незалежності - на окремих ділянках був перекритий для автомобілів. Проспектом періодично курсували автозаки і мікроавтобуси правоохоронних органів.

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Попри це, учасники акцій у Мінську самоорганізовувалися і збиралися в різних частинах міста - як у центрі, так і на вулицях на околицях. "Живі ланцюги" солідарності шикувалися по всьому Мінську. Кореспондент інформагенції AFP нарахував сотні учасників акцій.

Співробітники спецзагону міліції намагалися перешкоджати громадянам вишикуватися в імпровізовану шеренгу солідарності: мітингарів відтісняли з проспекту, а тих, хто чинив опір - затримували.

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Серед затриманих були й журналісти "Радіо Свобода", Reuters, порталів TUT.BY і Onliner.by, телеканалу "Белсат" та інших ЗМІ. При цьому затримання проводилися в тому числі й людьми в цивільному. Більшість затриманих репортерів уже відпустили, передає AFP.

Вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня.