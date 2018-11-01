 У Білорусі можуть обмежити фото- і відеозйомку громадян | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.11.2018

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Новини

У Білорусі можуть обмежити фото- і відеозйомку громадян

У Білорусі можуть запровадити зміни до Цивільного кодексу, які передбачають заборону фотографувати громадян без їхньої згоди або знімати відео.

У Білорусі можуть заборонити зйомку громадян без їхньої згоди

У Білорусі можуть заборонити фотографувати громадян без їхньої згоди

Конституційний суд Білорусі доручив уряду підготувати законопроект, який регулює права громадян на фото і відео з їхнім зображенням. Згідно з документом, опублікованим на правовому порталі Білорусі у суботу, 3 листопада, суд вважає, що зовнішній вигляд людини і "право на зображення громадянина", наприклад, у творі мистецтва, на фотографії або у відеозаписі - належать "до нематеріальних благ", які захищає конституція. 

У Цивільному кодексі Білорусі є правовий дефект, обумовлений відсутністю правового механізму забезпечення кожному захисту його зображення, що може призвести до порушення конституційних прав, свобод і законних інтересів громадян, констатує суд. Тому з метою забезпечення конституційного принципу верховенства права та захисту громадян від незаконного втручання в їхнє особисте життя суд пропонує внести відповідні зміни до Цивільного кодексу.

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У зверненні Білоруської республіканської колегії адвокатів, яке наводить суд, зазначається, що поширення фото і відео в ЗМІ та інтернеті "в низці випадків пов'язане з порушенням прав і законних інтересів" громадян. "Використання зображення громадянина без згоди зображуваного є втручанням у його приватне життя, а також порушенням права на особисту таємницю", - йдеться в документі.

Зокрема, Громадська рада при МВС Білорусі вважає за необхідне забезпечити право співробітників органів внутрішніх справ і військовослужбовців на захист від втручання в особисте життя, в тому числі, при виконанні службових обов'язків.

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