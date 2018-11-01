У Білорусі можуть обмежити фото- і відеозйомку громадян

У Білорусі можуть запровадити зміни до Цивільного кодексу, які передбачають заборону фотографувати громадян без їхньої згоди або знімати відео.
Конституційний суд Білорусі доручив уряду підготувати законопроект, який регулює права громадян на фото і відео з їхнім зображенням. Згідно з документом, опублікованим на правовому порталі Білорусі у суботу, 3 листопада, суд вважає, що зовнішній вигляд людини і "право на зображення громадянина", наприклад, у творі мистецтва, на фотографії або у відеозаписі - належать "до нематеріальних благ", які захищає конституція.
У Цивільному кодексі Білорусі є правовий дефект, обумовлений відсутністю правового механізму забезпечення кожному захисту його зображення, що може призвести до порушення конституційних прав, свобод і законних інтересів громадян, констатує суд. Тому з метою забезпечення конституційного принципу верховенства права та захисту громадян від незаконного втручання в їхнє особисте життя суд пропонує внести відповідні зміни до Цивільного кодексу.
У зверненні Білоруської республіканської колегії адвокатів, яке наводить суд, зазначається, що поширення фото і відео в ЗМІ та інтернеті "в низці випадків пов'язане з порушенням прав і законних інтересів" громадян. "Використання зображення громадянина без згоди зображуваного є втручанням у його приватне життя, а також порушенням права на особисту таємницю", - йдеться в документі.
Зокрема, Громадська рада при МВС Білорусі вважає за необхідне забезпечити право співробітників органів внутрішніх справ і військовослужбовців на захист від втручання в особисте життя, в тому числі, при виконанні службових обов'язків.