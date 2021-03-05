У Білорусі за ґратами утримують 38 жінок-політв'язнів - правозахисники

У Білорусі 38 жінок визнані політичними в'язнями, зокрема кілька журналісток та правозахисниць. Про це в неділю, 7 березня, повідомив білоруський правозахисний центр "Вясна". Напередодні Міжнародного дня боротьби за права жінок він закликав підтримати тих, хто став жертвами політично мотивованих переслідувань у Білорусі.

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За даними організації, з початку виборчої кампанії на президентських виборах 2020 року проти жінок у Білорусі було порушено щонайменше 141 кримінальну справу через їхні політичні переконання. "Як ніколи досі, величезну кількість жінок кинули за ґрати з політичних мотивів", - заявили правозахисники. За даними "Весни", щонайменше 49 жінок перебувають під вартою або під домашнім арештом, десятьох з них уже засудили до реальних термінів.

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Найсуворіше покарання за політичними мотивами в Білорусі отримала громадянка Швейцарії Наталя Херше, яка була затримана в Мінську в вересні 2020 року. Її засудили до 2,5 року колонії за те, що "чинила опір з насильством" 22-річному співробітнику ОМОНу Сергію Кончику.