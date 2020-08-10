У Білорусі за добу затримали понад дві тисячі протестувальників

За попередню добу в Білорусі за участь у несанкціонованих акціях протесту затримали понад дві тисячі осіб, повідомило міністерство внутрішніх справ країни.
Понад дві тисячі осіб затримали в Білорусі за попередню добу за участь у несанкціонованих акціях. Про це у вівторок, 11 серпня, повідомило міністерство внутрішніх справ країни.
"У ніч з 10 на 11 серпня відзначені... зібрання громадян у низці міст, наймасовіші - в Мінську, Бресті, Могильові та Новополоцьку. Зафіксовані факти відкритого протистояння органам правопорядку, численні напади на співробітників міліції та ушкодження транспортних засобів", - йдеться в повідомленні міністерства.
За його даними, у сутичках постраждав 21 співробітник органів внутрішніх справ та військовослужбовець внутрішніх військ, п'ятеро з них госпіталізовані. "У Мінську та Новополоцьку співробітники органів внутрішніх справ та військовослудбовці внутрішніх військ були змушені активно застосовувати спецзасоби", - відзначили в МВС.
Нагадаємо, що в Білорусі дві ночі поспіль після оголошення попередніх результатів президентських виборів, на яких перемогу здобув чинний президент Олександр Лукашенко, які відбулися 9 серпня, тривали протести. У зіткненнях в ніч на 10 серпня постраждали близько сотні осіб, були затримані близько трьох тисяч протестувальників. В ніч на 11 серпня МВС Білорусі повідомило про загиблого під час нічних сутичок.
Уранці 11 серпня стало відомо, що опозиційна кандидатка Світлана Тихановська виїхала з Білорусі до Литви та закликала білорусів припинити протести.
Євросоюз засудив насильство проти демонстрантів у Білорусі. Поважати демократичні стандарти закликали владу у Мінську і президенти сусідніх Польщі і Литви. Натомість реакція Києва виявилася значно обережнішою.
Уряд Німеччини і депутати Бундестагу розкритикували президентські вибори в Білорусі. А німецькі політологи передбачають початок гострої політичної кризи в країні і не виключають встановлення жорсткої диктатури.