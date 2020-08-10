У Білорусі за добу затримали понад дві тисячі протестувальників

Понад дві тисячі осіб затримали в Білорусі за попередню добу за участь у несанкціонованих акціях. Про це у вівторок, 11 серпня, повідомило міністерство внутрішніх справ країни.

"У ніч з 10 на 11 серпня відзначені... зібрання громадян у низці міст, наймасовіші - в Мінську, Бресті, Могильові та Новополоцьку. Зафіксовані факти відкритого протистояння органам правопорядку, численні напади на співробітників міліції та ушкодження транспортних засобів", - йдеться в повідомленні міністерства.

За його даними, у сутичках постраждав 21 співробітник органів внутрішніх справ та військовослужбовець внутрішніх військ, п'ятеро з них госпіталізовані. "У Мінську та Новополоцьку співробітники органів внутрішніх справ та військовослудбовці внутрішніх військ були змушені активно застосовувати спецзасоби", - відзначили в МВС.

Нагадаємо, що в Білорусі дві ночі поспіль після оголошення попередніх результатів президентських виборів, на яких перемогу здобув чинний президент Олександр Лукашенко, які відбулися 9 серпня, тривали протести. У зіткненнях в ніч на 10 серпня постраждали близько сотні осіб, були затримані близько трьох тисяч протестувальників. В ніч на 11 серпня МВС Білорусі повідомило про загиблого під час нічних сутичок.

Уранці 11 серпня стало відомо, що опозиційна кандидатка Світлана Тихановська виїхала з Білорусі до Литви та закликала білорусів припинити протести.