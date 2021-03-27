У Білорусі затримали 245 прихильників опозиції

Щонайменше 245 людей було затримано під час акції протесту в Білорусі 27 березня. При цьому абсолютну більшість осіб затримали в Мінську. Про це повідомив правозахисний центр "Вясна" в неділю, 28 березня.
Нагадаємо, що раніше білоруська опозиція анонсувала на 27 березня акцію протесту у Мінську на площі Бангалор. Після цього слідчий комітет Білорусі оголосив, що порушив кримінальну справу за статтею про грубе порушення порядку за заклики в Telegarm-каналах до участі в несанкціонованих заходах. Згодом у районі площі Бангалор, у дворах і на сусідніх вулицях почалися точкові затримання. При цьому в міліції заявляють, що масові заходи, до яких закликала опозиція, в країні не відбулися.
Читайте також: Акредитованого журналіста DW затримали в Мінську
Протести в Білорусі та санкції ЄС
Масові протести у Білорусу почалися після офіційного оголошення підсумків президентських виборів 9 серпня 2020 року, переможцем яких ЦВК оголосила Олександра Лукашенка. Демонстранти звинувачують владу у фальсифікаціях і вимагають проведення нових і чесних виборів, звільнення політв'язнів, а також припинення свавілля силовиків щодо протестувальників.
Перші санкції у зв'язку з протестами в Білорусі запровадили країни Балтії ще в серпні. Євросоюз також запровадив санкції проти проти 88 громадян Білорусі, включаючи Лукашенка і сім організацій, яких він вважає відповідальними за фальсифікацію президентських виборів у Білорусі та репресії проти учасників протестів. ЄС не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі.
Читайте також: Втеча від репресій Лукашенка: білоруські студенти обирають Україну
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Послання для Лукашенка
Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Біло-червоно-білий прапор як символ протестів
Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Як використовують головний символ протесту в Білорусі
Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мирна революція в кожному дворі
Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мінські "діджеї змін"
В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Одяг на балконі - з політичним підтекстом
Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Назви ЗМІ - на сміттєвих баках
На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Написи на стінах - популярна форма протесту
Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Колективні графіті
Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Політична боротьба на рівні символів
Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Протести в Білорусі тривають
Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.
Автор: Наталія Позднякова