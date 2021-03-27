У Білорусі затримали 245 прихильників опозиції

Щонайменше 245 людей було затримано під час акції протесту в Білорусі 27 березня. При цьому абсолютну більшість осіб затримали в Мінську. Про це повідомив правозахисний центр "Вясна" в неділю, 28 березня.

Нагадаємо, що раніше білоруська опозиція анонсувала на 27 березня акцію протесту у Мінську на площі Бангалор. Після цього слідчий комітет Білорусі оголосив, що порушив кримінальну справу за статтею про грубе порушення порядку за заклики в Telegarm-каналах до участі в несанкціонованих заходах. Згодом у районі площі Бангалор, у дворах і на сусідніх вулицях почалися точкові затримання. При цьому в міліції заявляють, що масові заходи, до яких закликала опозиція, в країні не відбулися.

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Протести в Білорусі та санкції ЄС

Масові протести у Білорусу почалися після офіційного оголошення підсумків президентських виборів 9 серпня 2020 року, переможцем яких ЦВК оголосила Олександра Лукашенка. Демонстранти звинувачують владу у фальсифікаціях і вимагають проведення нових і чесних виборів, звільнення політв'язнів, а також припинення свавілля силовиків щодо протестувальників.

Перші санкції у зв'язку з протестами в Білорусі запровадили країни Балтії ще в серпні. Євросоюз також запровадив санкції проти проти 88 громадян Білорусі, включаючи Лукашенка і сім організацій, яких він вважає відповідальними за фальсифікацію президентських виборів у Білорусі та репресії проти учасників протестів. ЄС не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

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