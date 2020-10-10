У Білорусі відновилися акції протесту, почалися затримання

У Білорусі не припиняються масові протести після президентських виборів 9 серпня і оголошення перемоги Олександра Лукашенка. DW стежить за подіями неділі, 18 жовтня (за київським часом).
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В Мінську до колони протестувальників під'їхав мікроавтобус з невідомими в балаклавах. З транспорту хтось викинув на землю "спецснаряд" і він вибухнув, повідомляє Tut.by. Судячи з відео, ніхто не постраждав.
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Число учасників маршу в Мінську перевищило 30 тисяч осіб, повідомляє "Інтерфакс". За даними агентства, кількість затриманих збільшилася до 50. Серед затриманих як учасники акції з біло-червоно-білою символікою, що використовується опозицією, так і перехожі. В центрі Бреста також почались затримання, повідомляє Tut.by.
Тим часом в Мінську Силовики перекрили Партизанський проспект.
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Правоохоронці вже почали затримувати людей. Центром Мінська на тонованих мікроавтобусах пересуваються так звані "мобільні групи" силовиків. Вони зупиняються біля прихильників опозиції із біло-червоно-білою символікою і затримують їх. За даними правозахисного центру "Вясна", затримали вже щонайменше 12 людей.
Мінська міліція підтвердила затримання, інформації про кількість затриманих поки немає.
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В Білорусі почалися масові акції протесту. За даними агенції "Інтерфакс-Захід", на вулиці Мінська вийшло близько 15 тисяч людей. У багатьох будинках на Партизанському проспекті жителі відчинили двері, щоб дати можливість учасникам протесту сховатися під час можливих затримань. Тим часом силовики почали перекривати рух.
За даними видання Tut.by, протести також відбуваються в Гродно, Бресті, Вітебську та інших містах країни.
++ 15.00 ++
В центрі Мінська для охорони резиденції Олександра Лукашенка введена бронетехніка. За даними очевидців, у напрямку площі Державного прапора пройшли 10 БТР, які розмістилися на території резиденції. Сама резиденція оточена подвійним кільцем силовиків - міліції і військових. Також більше сотні військових стягнуті до стели "Мінськ місто-герой".
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Колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановска у своєму Telegram-каналі закликала громадян взяти участь в недільній акції протесту. "Ми оголосили народний ультиматум, щоб Лукашенко заявив про свій відхід, насильство припинилося, а все політв'язні були звільнені. Давайте продовжувати висловлювати свої вимоги мирно і наполегливо - це дає результат", - заявила вона.
13 жовтня Тихановська оголосила Олександрові Лукашенку "народний ультиматум". Вона дала йому 13 днів на виконання трьох вимог: Лукашенко повинен оголосити, що йде з посади президента, на вулицях має повністю припинитися насильство, всі політв'язні мають бути звільнені. Тихановська заявила, що, якщо ці вимоги не будуть виконані, вся країна вийде на вулиці, а також почнеться національний страйк.
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Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську
"Марш героїв" іде в гості до Лукашенка
Недільний "Марш героїв" 13 вересня зібрав близько 150 тисяч учасників. Із середмістя Мінська протестувальники планували дійти до передмістя - району "Дрозди", де живе керівництво Білорусі. Силовики не пустили колону - встановили загорожувальний щит на дорозі й почали затримання протестувальників.
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Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську
Путін "допомагає" Лукашенку
На тлі масових протестів Росія відправила до Білорусі 300 бійців Псковскього гвардійського з'єднання ВДВ. Офіційно - на навчання на полігоні в Західній Білорусі. Тим часом Володимир Путін запросив Олександра Лукашенка на переговори до Сочі 14 вересня. За даними Bloomberg, російський президент готуватиме "бацьку" до передачі влади.
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Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську
Автозаки, бронетехніка, військові вантажівки
Зупинити "Марш героїв" силовики намагалися за допомогою техніки: до центру Мінська в неділю стягнули бронетехніку та військові вантажівки. Бійці ОМОНу та невідомі в балаклавах силою затягували людей до автозаків ще до початку акції.
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Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську
Закрите метро, відключений інтернет
Влада наказала операторам мобільного зв'язку відключити мобільний інтернет, також були закриті деякі станції метро та підземні переходи. А силовики заздалегідь перекрили площу Незалежності та околиці, звідки мав вирушити "Марш героїв". Утім, мітингувальників ці заходи не зупинили - вони зібралися в колони й рушили до президенської резиденції.
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Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську
У Мінську зводили барикади
У Мінську ввечері 13 вересня з'явилися перші барикади: протестувальники зводили їх із водоналивних блоків та інших підручних матеріалів на проїжджій частині. У Слідчому комітеті Білорусі попередили, що за ці дії мітингарям загрожує не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність.
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Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську
Жінки Білорусі - серце протесту
Субота - "жіночий" день для білоруських протестувальників. 12 вересня тисячі жінок вимагали звільнити одну з лідерів опозиції - Марію Колесникову. Скандували "Поверніть нашу Машу". Влада заявила, що акція - несанкціонована, й невдовзі після початку розпочала затримувати учасниць.
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Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську
Найгучніший марш жінок
Ходу 12 вересня називають однією з найемоційніших і найголосніших. Із біло-черво-білими прапорами на плечах, близько десяти тисяч жінок зверталися до чоловіків-силовиків. В анонсі акції вони заявили, що мета акції - "нагадати чоловікам в силових структурах про те, що кров невинних з погон не відмиє жодна домогосподарка".
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Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську
Гуртом і ОМОН бити можна
Деякі жінки намагалися блокувати мікроавтобуси із затриманими, зривати балаклави із силовиків і чіплялися руками за руки інших учасниць, щоби таким чином захистити інших протестувальниць від затримань. Під час сутичок із силовиками, до автозаків потрапили й журналісти, зокрема, телеканалу "Белсат".
Автор: Ганна Бєднова