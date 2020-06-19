 У Білорусі висунули обвинувачення сину конкурента Лукашенка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2020

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Новини

У Білорусі висунули обвинувачення сину конкурента Лукашенка

У Білорусі висунули обвинувачення Едуарду Бабариці - сину Вітора Бабарики, який є конкурентом Олександра Лукашенка на президентських виборах. Батько і син перебувають під вартою.

Віктор Бабарико

Віктор Бабарико (фото з архіву)

Едуарду Бабариці, сину претендента по посаду президента Білорусі Віктора Бабарики, висунули обвинувачення. Про це в неділю, 21 червня, повідомили в штабі політика. "Віктору та Едуарду пред'явлено обвинувачення та обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту", - йдеться в повідомленні. У штабі оголосили, що оскаржать постанову про обрання запобіжного заходу.

Про оголошення обвинувачення Бабариці-старшому ще напередодні повідомив агентству "Інтерфакс" адвокат Дмитро Лоєвський. Водночас він не зміг повідомити, в чому обвинувачують політика, оскільки дав підписку про нерозголошення матеріалів справи.

Віктора Бабарику та його сина Едуарда затримали 18 червня. Наступного дня генеральний прокурор Білорусі Олександр Конюк заявив, що особи, які проходять у справі "Белгазпромбанка", який з 2000 року очолював Бабарико, "створили загрозу інтересам національної безпеки країни як у фінансовій, так і в інших сферах". Через це розслідування кримінальної справи було доручене органам державної безпеки.

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19 червня білоруські правозахисники визнали Бабарику політв'язнем, а Європейський Союз виступив з вимогою звільнити політика. Станом на 19 червня ініціативна група Бабарики зібрала майже 435 тисяч підписів за його висунення в кандидати в президенти за необіхдного мінімуму в 100 тисяч підписів.

20 червня штаб політика подав документи до центрального виборчого комітету Білорусі для його реєстрації кандидатом у президенти. Вибори президента Білорусі призначено на 9 серпня.

Нагадаємо, що 19 червня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про зрив "масштабного плану з дестабілізації" країни. "Спостерігаючи за ситуацією протягом останньої доби, я бачу, що активізувалися певні сили, які починають діяти інтенсивно, розхитуючи ситуацію в країні. Ми це спостерігали, і давно", - заявив він.

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