 У Білому домі повідомили, що планують першу зустріч Зеленського з Трампом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2019

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Новини

У Білому домі повідомили, що планують першу зустріч Зеленського з Трампом

Майк Пенс мав телефонну розмову з Володимиром Зеленським, під час якої вони обговорили першу майбутню зустріч президента України із Дональдом Трампом на Генасамблеї ООН.

Майк Пенс обговорив з Володимиром Зеленським під час телефонної розмови майбутню зустріч президента України з Дональдом Трампом (архівне фото)

Майк Пенс обговорив з Володимиром Зеленським під час телефонної розмови майбутню зустріч президента України з Дональдом Трампом (архівне фото)

Віцепрезидент США Майк Пенс у середу, 18 вересня, провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Під час неї сторони обговорили майбутню зустріч Зеленського і президента США Дональда Трампа наступного тижня під час Генеральної асамблеї ООН, повідомляє пресслужба Білого дому.

"Віцепрезидент по телефону поговорив із президентом України Володимиром Зеленським, щоб продовжити роботу після продуктивної зустрічі 1 вересня у Варшаві та обговорив майбутню зустріч президента Трампа з президентом Зеленським наступного тижня на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Пенс підтвердив непохитну позицію США щодо суверенітету та територіальної цілісності України. Також він "позитивно оцінив адміністрацію президента Зеленського за його сміливі дії щодо боротьби з корупцією за допомогою законодавчих реформ та запропонував повну підтримку США в цих зусиллях".

У свою чергу, пресслужба Зеленського повідомила, що президент України подякував "Майку Пенсу за його особисту роль в ухваленні рішення про продовження програми безпекової допомоги Україні та висловив сподівання, що наступного року обсяги такої допомоги з боку США лише зростуть".

"Сторони констатували плідний розвиток українсько-американської співпраці у сфері енергетики та висловилися за її подальше активне розширення. Було також підкреслено обопільне задоволення високим рівнем політичного діалогу між Україною та США на найвищому рівні", - додали в Офісі президента України.

Нагадаємо, 1 вересня Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезидентом США Майком Пенсом у Варшаві під час заходів, присвячених 80-им роковинам початку Другої світової війни. Першопочатково планувалося, що президент США Дональд Трамп відвідає Польщу і в рамках заходів вперше зустрінеться із Зеленським. Однак Трамп скасував свій візит через ураган Доріан, який на той час наближався до Сполучених Штатів. 

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