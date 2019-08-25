У Білому домі знову припускають запрошення Путіна на саміт G7

Адміністрація США може запросити на наступний саміт країн Великої сімки (G7) президента Росії Володимира Путіна. Принаймні таку можливість не виключив у четвер, 17 жовтня, виконуючий обов'язки шефа апарату Білого дому Мік Малвейні під час пресконференції.

За його словами, Сполучені Штати, як країна-господар проведення зустрічі найрозвинутіших демократичних країн, матиме прерогативу запросити російського президента на цю зустріч, передає агенція новин dpa. Він також повідомив, що зустріч глав держав та урядів країн Великої сімки відбудеться з 10 по 12 червня в штаті Флорида в курортному готелі Trump National Doral Golf Resort, що належить американському президенту.

"Наскільки я розумію, як працює G7, в будь-якому випадку там будуть і інші лідери", - пояснив Малвейні, цитує агенція новин "Інтерфакс".

Він зазначив, що дискусії про відновлення формату G8 - тобто за членства Росії у клубі - тривають, а присутність РФ на наступному саміті G7 може стати кроком до відродження G8. "Я думаю, що в контексті дискусій щодо того, чи будемо ми перетворювати G7 в G8, це (участь РФ в саміті G7 2020 року. - Ред.) могло б бути проміжним кроком", - додав він.

Раніше президент США Дональд Трамп висловився за повернення РФ в G7 і заявляв, що міг би запросити президента РФ в якості гостя на наступний саміт групи, що пройде з 10 по 12 червня 2020 року в Сполучених Штатах.

Такі заяви американського лідера викликали неоднозначну реакцію інших учасників G7.

Так, приміром, президент Франції Емманюель Макрон зазначив, що Росії потрібно буде дати можливість повернутися тільки після вирішення української кризи. При цьому Макрон підкреслив, що країна-організатор саміту має право запрошувати на нього гостей, в тому числі - лідерів країн, що не входять в G7.

Канцлерка ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel) зі свого боку вказала на необхідність успіхів в реалізації "мінських домовленостей", а британський прем'єр Борис Джонсон також висловив думку, що умови для повернення Росії в G8 досі не можуть вважатися виконаними.