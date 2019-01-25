 У Білому домі застерегли керівництво Венесуели від насильства проти опозиції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.01.2019

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Новини

У Білому домі застерегли керівництво Венесуели від насильства проти опозиції

Вашингтон не потерпить залякувань чи насильства з боку уряду Ніколаса Мадуро проти лідерів опозиції Венесуели, наголосив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон.

Ніколас Мадуро

Ніколасу Мадуро (ц.) не варто вдаватися до залякування американських дипломатів чи лідерів опозиції, кажуть у Вашингтоні

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон застеріг уряд соціаліста Ніколаса Мадуро від будь-яких спроб насильства чи залякування щодо американських дипломатів і керівництва опозиції Венесуели. Подібні дії відразу отримають "серйозну відповідь", попередив Болтон у своєму дописі в соціальній мережі Twitter, оприлюдненому в неділю, 27 січня.

Зокрема Болтон наголосив, що будь-які залякування проти співробітників американського дипломатичного корпусу, лідера опозиції Хуана Гуайдо чи парламенту Венесуели, де переважає опозиція, розцінюватимуться як "масивний напад на правову державу".

В іншому твіті радник американського президента зазначив, що США закликають всі народи "підтримати демократичні прагнення" венесуельців з метою звільнитися від "мафіозної держави колишнього президента Мадуро".

Нагадаємо, криза у Венесуелі розгорілася з новою силою 23 січня, коли лідер опозиції, голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни. Президент США Дональд Трамп майже одразу заявив, що США визнають Гуайдо як легітимного тимчасового лідера держави.

Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники низки інших держав, зокрема Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу, Еквадору та Ізраїлю. На підтримку ж Мадуро виступають Росія, Китай, Мексика, Куба і Болівія.

26 січня країни Євросоюзу висунули ультиматум Ніколасу Мадуро: Венесуела має впродовж восьми днів оголосити вибори. В іншому разі ці країни визнають в.о. президента Хуана Гуайдо. Мадуро відхилив цей ультиматум, назвавши цю вимогу європейських країн "цілковитим нахабством" та "помилкою".

Мадуро також звинуватив Хуана Гуайдо у "порушенні конституції", а Вашингтон - у "спробі державного перевороту".

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