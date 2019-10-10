 У Білому домі заплуталися в поясненнях щодо затримки військової допомоги Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2019

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Новини

У Білому домі заплуталися в поясненнях щодо затримки військової допомоги Україні

Замороження військової допомоги США для України влітку було пов'язано з рослідуваням щодо втручання в американські вибори в 2016 році, заявили спершу в Білому домі, але незабаром забрали свої слова назад.

USA WASHINGTON Trumps Haushaltschef Mick Mulvaney (Imago/Xinhua/Yin Bogu)

В адміністрації президента США Дональда Трампа надали нові суперечливі пояснення щодо затримок виділення Україні військової допомоги в 2019 році. Під час брифінгу у четвер, 17 жовтня, виконувач обов'язків керівника апарату Білого дому Мік Малвейні заявив, що Трамп хотів таким чином натиснути на Київ, аби  там розслідували справу щодо можливого втручання в американські вибори у 2016 році. За його словами, така практика є цілком прийнятною у зовнішній політиці. "З огляду на те, що сталось у 2016 році, це безумовно, було частиною того, що викликало його (Трампа. - Ред.) стурбованість через корупцію щодо цієї країни (України. - Ред.)", - сказав він. 

Слова Малвейні виявились "чимось новим" для юридичного департаменту Білого дому. Особистий адвокат Трампа Джей Сек'юлоу дистанціювався від слів Малвейні. "Юридичний радник президента не був залучений до пресконференції виконувача обов'язків керівника апарату Міка Малвейні", - заявив він.

Уже за кілька годин Малвейні поширив іншу заяву і наголосив, що його слова були неправильно розтлумачені. "Дозвольте мені пояснити, не було абсолютно ніякої домовленості "послуга за послугу" між виділенням Україні військової допомоги та будь-яким розслідуванням щодо виборів 2016 року", - наголосив він.

Представники Демократичної партії, тим не менш, бачать у ситуації з Малвейні черговий доказ того, що Трамп тиснув на український уряд. "Я думаю, що зізнання пана Малвейні означає, що ситуація змінилася з дуже-дуже поганої на набагато гіршу", - зазначив голова комітету з розвідки Палати представників США Адам Шифф. Сам Трамп ніяк не прокоментував слова Малвейні, зазначивши лише, що довіряє йому.

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Посилання в інтернеті

Стенограма брифінгу Малвейні

Аудіо й відео до теми

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