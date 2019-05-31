 У Бундестазі вперше в історії усунули голову комітету після скандальних заяв | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2019

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Новини

У Бундестазі вперше в історії усунули голову комітету після скандальних заяв

У Бундестазі вперше за його 70-річну історію усунули з посади голову комітету. Штефан Бранднер з правопопулітської АдН очолював комітет з правових питань і був відомий скандальними ксенофобними заявами.

Представник правопопулістської Альтернативи для Німеччини Штефан Бранднер, його змістили з посади голови комітету з правових питань

Представник правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" Штефан Бранднер, його змістили з посади голови комітету з правових питань

Представника правопопулітської "Альтернативи для Німеччини" (АдН) Штефана Бранднера (Stephan Brandner) у середу, 13 листопада, усунули з посади голови комітету з правових питань Бундестагу. Причиною цього стала низка заяв політика, які проповідують ворожнечу та антисемітизм.

Як зазначає агенція dpa, за 70 років існування Бундестагу ще ніколи не звільняли голову комітету. За зміщення юриста Бранднера проголосували усі члени комітету, окрім його однопартійців-правопопулістів.

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Депутати Бундестагу від правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" скористались дипломатичними паспортами для приватної поїздки до анексованого Криму, пише газета Bild. (24.05.2019)

Депутати Бундестагу від правопопулістської партії АдН найчастіше за останній рік пропускали поіменні голосування у німецькому парламенті. Найменше пропусків - у депутатів від ХДС/ХСС. (26.09.2019)

У ФРН "Альтернатива для Німеччини" та "Ліві" вимагали зняття санкцій з Росії, вказуючи на їх неефективність. Обидві пропозиції були відхилені більшістю Бундестагу. (25.10.2019)

Більшість своїх заяв Бранднер публікував на своїй сторінці у соцмережі Twitter. В одному з останніх дописів представник АдН розкритикував нагородження Федеральним хрестом за заслуги німецького співака Удо Лінденберга (Udo Lindenberg), який відомий своєю різкою критикою правих популістів. Бранднер назвав цю подію "нагородою для Іуди".

До цього 53-річний юрист викликав, зокрема, обурення, своїми коментарями з приводу жовтневого нападу правого екстреміста в Галле, внаслідок якого загинули дві людини. 

"Зміщення Бранднера є чітким сигналом проти цькування і ненависті та на підтримку вільного і відкритого суспільства", - заявив представник консервативної фракції ХДС/ХСС в комітеті Ян-Марко Лучак (Jan-Marco Luczak). За його словами, Бранднер маргіналізував і ганьбив людей, а також підживлював ворожнечу серед німців. "Це вже було неприйнятним для нас", - додав Лучак.

"Не можна, щоб право та цей важливий для суспільства комітет представляла особа, яка ображає і дискримінує інших людей та проповідує ворожнечу проти певних груп населення", - зазначив голова Об'єднання адвокатів Німеччини Філіп Вендт (Philipp Wendt).

Сам Бранднер і керівництво АдН жорство розкритикували відсторонення. "Це ще один провал парламентаризму в Німеччині. Це ще один провал демократії в Німеччині", - заявив він.

При цьому інші партії не заперечують закріпленого за АдН місця голови комітету з правових питань, а зміщення Бранднера пояснюють виключно його заявами. 

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