У Бундестазі вперше в історії усунули голову комітету після скандальних заяв

Представника правопопулітської "Альтернативи для Німеччини" (АдН) Штефана Бранднера (Stephan Brandner) у середу, 13 листопада, усунули з посади голови комітету з правових питань Бундестагу. Причиною цього стала низка заяв політика, які проповідують ворожнечу та антисемітизм.

Як зазначає агенція dpa, за 70 років існування Бундестагу ще ніколи не звільняли голову комітету. За зміщення юриста Бранднера проголосували усі члени комітету, окрім його однопартійців-правопопулістів.

Більшість своїх заяв Бранднер публікував на своїй сторінці у соцмережі Twitter. В одному з останніх дописів представник АдН розкритикував нагородження Федеральним хрестом за заслуги німецького співака Удо Лінденберга (Udo Lindenberg), який відомий своєю різкою критикою правих популістів. Бранднер назвав цю подію "нагородою для Іуди".

До цього 53-річний юрист викликав, зокрема, обурення, своїми коментарями з приводу жовтневого нападу правого екстреміста в Галле, внаслідок якого загинули дві людини.

"Зміщення Бранднера є чітким сигналом проти цькування і ненависті та на підтримку вільного і відкритого суспільства", - заявив представник консервативної фракції ХДС/ХСС в комітеті Ян-Марко Лучак (Jan-Marco Luczak). За його словами, Бранднер маргіналізував і ганьбив людей, а також підживлював ворожнечу серед німців. "Це вже було неприйнятним для нас", - додав Лучак.

"Не можна, щоб право та цей важливий для суспільства комітет представляла особа, яка ображає і дискримінує інших людей та проповідує ворожнечу проти певних груп населення", - зазначив голова Об'єднання адвокатів Німеччини Філіп Вендт (Philipp Wendt).

Сам Бранднер і керівництво АдН жорство розкритикували відсторонення. "Це ще один провал парламентаризму в Німеччині. Це ще один провал демократії в Німеччині", - заявив він.

При цьому інші партії не заперечують закріпленого за АдН місця голови комітету з правових питань, а зміщення Бранднера пояснюють виключно його заявами.