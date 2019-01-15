 У Бундесвері затримали ймовірного іранського шпигуна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.01.2019

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Новини

У Бундесвері затримали ймовірного іранського шпигуна

Німець афганського походження, який служив у Бундесвері, підозрюється у передачі таємної інформації іранській розвідці.

Міністерство оборони ФРН

Міністерство оборони ФРН

У Німеччині у вівторок, 15 січня, затримали службовця Бундесверу за підозрою у шпигунстві на користь Ірану, повідомила Федеральна прокуратура Німеччини. Чоловік на ім'я Абдул Хамід С. був затриманий на заході Німеччині, ордер на його арешт був виданий ще 6 грудня.

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50-річний підозрюваний є німцем афганського походження та має громадянство обох країн. Він працював перекладачем і консультантом Бундесверу. Його звинувачують у роботі на іранську розвідку та надання їй інформації. Підозрюваний перебуватиме під вартою щонайменше до заврешення розслідування.

За даними видання Der Spiegel, підозрюваний працював на міністерство інформації і національної безпеки Ірану (MOIS) та мав доступ до "чутливої" інформації про розгортання німецьких військ в Афганістані. Заступник голови фракції Вільної демократичної партії (ВДП) у Бундестазі Штефан Томе (Stephan Thomae) закликав уряд повідомити, чи отримала іранська розвідка цю інформацію.

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