У Бундесвері затримали ймовірного іранського шпигуна

У Німеччині у вівторок, 15 січня, затримали службовця Бундесверу за підозрою у шпигунстві на користь Ірану, повідомила Федеральна прокуратура Німеччини. Чоловік на ім'я Абдул Хамід С. був затриманий на заході Німеччині, ордер на його арешт був виданий ще 6 грудня.

50-річний підозрюваний є німцем афганського походження та має громадянство обох країн. Він працював перекладачем і консультантом Бундесверу. Його звинувачують у роботі на іранську розвідку та надання їй інформації. Підозрюваний перебуватиме під вартою щонайменше до заврешення розслідування.

За даними видання Der Spiegel, підозрюваний працював на міністерство інформації і національної безпеки Ірану (MOIS) та мав доступ до "чутливої" інформації про розгортання німецьких військ в Афганістані. Заступник голови фракції Вільної демократичної партії (ВДП) у Бундестазі Штефан Томе (Stephan Thomae) закликав уряд повідомити, чи отримала іранська розвідка цю інформацію.