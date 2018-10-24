У будівлі ФСБ в Архангельську стався вибух, порушена справа про теракт

У будівлі управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) у російському місті Архангельськ вранці у середу, 31 жовтня, стався вибух, повідомив Національний антитерористичний комітет РФ. За даними Слідчого комітету Росії, вибуховий пристрій приніс у будівлю ФСБ у сумці 17-річний місцевий житель. Після того, як він дістав його, пристрій вибухнув у нього в руках. Внаслідок несумісних із життям поранень чоловік помер. При цьому поранення різного ступеня тяжкості отримали троє співробітників управління ФСБ.

Після вибуху Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею про теракт та незаконне носіння боєприпасів. Особа чоловіка, який приніс вибухівку, встановлена.

Місце події обстежують фахівці-вибухотехніки. Здійснюються оперативно-розшукові заходи та слідчі дії. Постраждалим надано необхідну медичну допомогу. "Вжито заходів безпеки в місцях скупчення людей. Тип вибухового пристрою наразі визначається", - повідомив губернатор Помор'я Ігор Орлов.

Президентові РФ Володимиру Путіну доповіли про вибух, повідомив його речник Дмитро Пєсков. За його словами, розслідування інциденту здійснюватиме ФСБ.