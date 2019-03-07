 У будівлях Кабміну, ″Спецтехноекспорту″ та низки відомств відбуваються обшуки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.07.2019

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Новини

У будівлях Кабміну, "Спецтехноекспорту" та низки відомств відбуваються обшуки

Слідчі вилучають докази у кримінальному провадженні щодо розкрадань коштів "Укроборонпрому". Йдеться про понад 6,7 мільйона доларів.

Обшуки проходять у приміщеннях Кабінету міністрів та інших відомств

Обшуки проходять у приміщеннях Кабінету міністрів та інших відомств

Співробітники Головної військової прокуратури та Служби безпеки України (СБУ) у понеділок, 22 липня, проводять обшуки у приміщеннях Кабінету міністрів, Державної прикордонної служби (ДПСУ), Державної фіскальної служби та держпідприємства "Спецтехноекспорт", повідомили у пресслужбі Генпрокуратури України.

Обшуки відбуваються у кримінальному провадженні за фактом розкрадання коштів на суму понад 6,7 мільйона доларів. Зокрема, йдеться про укладання іноземною компанією зовнішньоекономічного контракту з одним із підприємств концерну "Укроборонпром" щодо постачання Державній прикордонній службі підвісної системи раннього виявлення.

DW.COM

Реформа оборонного сектору передбачає заміну "Укроборонпрому" окремим державним органом та зменшення корупційних ризиків, заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос. (28.04.2019)

У НАБУ звинувачують САП в саботуванні та затягуванні розслідування щодо "Укроборонпрому", а також закидають антикорупційній прокуратурі політичний тиск. У САП ці звинувачення заперечують. (11.04.2019)

Повідомляється, що слідчі вилучають оригінали документів та інші речі та предмети, які мають доказове значення у кримінальному провадженні. 

Як повідомлялося, раніше журналісти проєкту Bihus.Info оприлюднили розслідування про розкрадання й корупційні схеми, пов'язані з українськими оборонними підприємствами, яким, за цими даними, постачали контрабандну російську продукцію за завищеними цінами. Після цього тодішній президент України Петро Порошенко звільнив з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського. Окрім того, були затримані нинішні та колишні посадовці держпідприємства "Спецтехноекспорт", що входить до складу "Укроборонпрому", та відкриті провадження щодо керівників держпідприємства "Укрспецекспорт".

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