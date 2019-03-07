У будівлях Кабміну, "Спецтехноекспорту" та низки відомств відбуваються обшуки

Співробітники Головної військової прокуратури та Служби безпеки України (СБУ) у понеділок, 22 липня, проводять обшуки у приміщеннях Кабінету міністрів, Державної прикордонної служби (ДПСУ), Державної фіскальної служби та держпідприємства "Спецтехноекспорт", повідомили у пресслужбі Генпрокуратури України.

Обшуки відбуваються у кримінальному провадженні за фактом розкрадання коштів на суму понад 6,7 мільйона доларів. Зокрема, йдеться про укладання іноземною компанією зовнішньоекономічного контракту з одним із підприємств концерну "Укроборонпром" щодо постачання Державній прикордонній службі підвісної системи раннього виявлення.

Повідомляється, що слідчі вилучають оригінали документів та інші речі та предмети, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Як повідомлялося, раніше журналісти проєкту Bihus.Info оприлюднили розслідування про розкрадання й корупційні схеми, пов'язані з українськими оборонними підприємствами, яким, за цими даними, постачали контрабандну російську продукцію за завищеними цінами. Після цього тодішній президент України Петро Порошенко звільнив з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського. Окрім того, були затримані нинішні та колишні посадовці держпідприємства "Спецтехноекспорт", що входить до складу "Укроборонпрому", та відкриті провадження щодо керівників держпідприємства "Укрспецекспорт".