 У Будапешті затонуло туристичне судно, є загиблі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.05.2019

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Новини

У Будапешті затонуло туристичне судно, є загиблі

Два пасажирських судна зіткнулися на річці Дунай. Одне з них затонуло - щонайменше семеро людей загинули.

Угорщина, Будапешт, Дунай

Будівля угорського парламенту на березі Дунаю (фото з архіву)

Щонайменше семеро людей загинули в Будапешті унаслідок зіткнення двох пасажирських суден на річці Дунай ввечері в середу, 29 травня. Ще 21 пасажир зник безвісти, повідомляє інформагенція AFP. На борту одного із суден, яке перекинулося та затонуло, перебували 35 людей: 33 туристів із Південної Кореї та двоє членів екіпажу з Угорщини. Усі семеро загиблих - туристи, повідомили в південнокорейському міністерстві закордонних справ.

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Причини катастрофи з'ясовують. Відомо, що лайнери зіткнулися близько 22 години за місцевим часом неподалік від угорського парламенту. Прогулянкове судно з південнокорейськими туристами на борту перекинулося та затонуло. Місцеві медіа повідомляють, що за кілька годин після аварії судно знайшли поблизу моста Маргіт.

Станом на ранок 30 травня сімох постраждалих доправили до лікарні, повідомив речник рятувальної служби. Решту пасажирів шукають за допомогою аквалангістів. Пошуки ускладнені, тому що в Дунаї піднявся рівень води після рясних дощів на початку травня.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін розпорядився надати всі доступні ресурси для порятунку співвітчизників. МЗС країни відрядило на місце трагедії групу з 18 чиновників і рятувальників.

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