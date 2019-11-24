У Брюсселі тисячі людей протестували проти насильства над жінками

Близько десяти тисяч людей вийшли на вулиці бельгійської столиці Брюсселя у неділю, 24 листопада, із закликом припинити насильство над жінками в сім'ях. Протестувальники віддали шану жінкам, які загинули від рук партнерів. Вони зібрались біля Палацу справедливості, де розмістили жіноче взуття червоного кольору як символ жертв вбивств, передає агенція AFP.

Червоне взуття як символ жертв насильства

Мітингувальники тримали плакати з надписами "Досить цього" та "Більше жодного життя". Вони також увімкнули сигналізацію та кричали на знак протесту проти замовчування проблеми насильства проти жінок. Також були згадані імена 22 жінок, вбитих чоловіками в Бельгії цього року.

"Бельгія - це дуже складна країна з багатьма рівнями влади: федеральним, регіональним і комунальним, і всі ці рівні влади мало що роблять для боротьби з насильством над жінками", - заявила одна з організаторок акції Селін Кудрон.

Мітингарі біля Палацу правосуддя

Згідно з даними бельгійської організації із боротьби з насильством над жінками Mirabal, у 2017 році у країні було зафіксовано 98 випадків вбивств жінок, що у співвідношенні з чисельністю населення є набагато вищим рівнем, ніж в інших європейських країнах.

Демонстранти закликають припинити насильство в сім'ях

Напередодні десятки тисяч людей вийшли на марші проти насильства над жінками у Парижі та Римі. Акції проходять перед Міжнародним днем боротьби з насильством проти жінок, який відзначають 25 листопада.