У Брюсселі тепер треба носити маску в усіх громадських місцях

Через різке зростання кількості інфікувань коронавірусом у Брюсселі із середи, 12 серпня, треба в усіх громадських місцях носити захисну маску. Правило стосується всіх осіб віком від 12 років.

Утім, з нього є винятки: заняття спортом та інтенсивна фізична праця на вулицях міста. Від обов'язку носити маску звільнені також особи, які не можуть цього робити з медичних причин. За дотриманням правил стежитиме поліція. Раніше в Брюсселі треба було носити маску лише в певних місцях та на окремих вулицях.

Причиною запровадження такого суворого правила стало зростання в місті кількості нових заражень коронавірусом, яка за останні сім днів перевищила межу в 50 інфікувань на 100 тисяч жителів. Зараз у Брюсселі цей показник складає 54,4. Брюссель та провінція Антверпен є найбільшими вогнищами поширення коронавірусу в Бельгії.

Від початку пандемії в країні заразилися коронавірусом понад 75 тисяч осіб, майже 10 тисяч людей померли від наслідків викликаного вірусом захворювання COVID-19.