У Брюсселі перебувають сотні шпигунів з Росії та Китаю - ЗМІ

У Брюсселі, столиці Бельгії, де розміщено багато установ ЄС, постійно перебувають близько 250 китайських та 200 російських шпигунів. Про це в суботу, 9 лютого, повідомила німецька газета Die Welt з посиланням на дані внутрішньої служби безпеки Європейської служби зовнішньополітичної діяльності (EEAS).

Згідно з повідомленням, європейським дипломатам та військовим рекомендують у зв'язку з можливим шпигунством з боку російських чи китайських спецслужб, звернути особливу увагу на низку місць у Європейському кварталі - районі, де розташована основна частина брюссельських установ Євросоюзу. Серед цих місць - популярний стейкхаус та кафе в безпосередній близькості до штаб-квартири Єврокомісії та службової будівлі EEAS.

Співробітники спецслужб Китаю та Росії працюють передусім у посольствах і торговельних представництвах їхніх країн, зазначає видання. За цими даними, раніше в Брюсселі за кількістю лідирували російські шпигуни, однак конкретної кількості не наводиться.