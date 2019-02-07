 У Брюсселі перебувають сотні шпигунів з Росії та Китаю - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Брюсселі перебувають сотні шпигунів з Росії та Китаю - ЗМІ

У Брюсселі перебувають кілька сотень російських та китайських шпигунів, пише Die Welt з посиланням на європейських дипломатів.

У EEAS назвали місця у Брюсселі, де слід остерігатися шпигунів

У EEAS назвали місця у Брюсселі, де слід остерігатися шпигунів

У Брюсселі, столиці Бельгії, де розміщено багато установ ЄС, постійно перебувають близько 250 китайських та 200 російських шпигунів. Про це в суботу, 9 лютого, повідомила німецька газета Die Welt з посиланням на дані внутрішньої служби безпеки Європейської служби зовнішньополітичної діяльності (EEAS).

DW.COM

Останні замахи на Джамаля Хашоггі та Сергія Скрипаля свідчать, що спецслужби дедалі менше приховують свої спецоперації. Про те, чим це пояснюється, DW розповіли експерти. (18.10.2018)

Співробітник російського посольства залишив Словаччину наприкінці листопада. (05.12.2018)

Згідно з повідомленням, європейським дипломатам та військовим рекомендують у зв'язку з можливим шпигунством з боку російських чи китайських спецслужб, звернути особливу увагу на низку місць у Європейському кварталі - районі, де розташована основна частина брюссельських установ Євросоюзу. Серед цих місць - популярний стейкхаус та кафе в безпосередній близькості до штаб-квартири Єврокомісії та службової будівлі EEAS.

Співробітники спецслужб Китаю та Росії працюють передусім у посольствах і торговельних представництвах їхніх країн, зазначає видання. За цими даними, раніше в Брюсселі за кількістю лідирували російські шпигуни, однак конкретної кількості не наводиться.

Дивитись відео 01:10
Now live
01:10 хв

Справа Скрипаля: прокуратура Великобританії отримала ордер на арешт двох росіян (05.09.2018)

Аудіо й відео до теми

Справа Скрипаля: прокуратура Великобританії отримала ордер на арешт двох росіян (05.09.2018)  

Також за темою

Bildergalerie Trump im Souvenir Shop

Коментар: Не факт, що без Дональда справи пішли б краще 21.01.2019

За два роки свого президентства Дональд Трамп багато чому навчив ЄС. Збитки, завдані американським президентом, надолужити буде нелегко. Але багато в чому він прислужився інтересам ЄС, вважає Макс Гофманн.

Belgien EU-Außenministertreffen

Коментар: Атомна угода з Іраном у замороженому стані 16.05.2018

Європейці намагались переконати, що зустріч у Брюсселі, присвячена атомній угоді з Іраном, була успішною. Але насправді Європа не готова до дійсно рішучих кроків, вважає Макс Гофманн.

Iran Erdölindustrie bei Teheran

Нова хвиля санкцій США щодо Ірану: удар у найуразливіше місце 05.11.2018

Запроваджені Вашингтоном 5 листопада нові санкції щодо Ірану насамперед дошкульно вдарять по нафтовидобувній галузі країни. ЄС прагне якось зарадити, але поки без конкретики.

Реклама

Докладно

Анґела Меркель (п) та Еммануель Макрон

"Північному потоку-2" вкотре пощастило

Оглядач DW Крістіан Тріппе коментує ситуацію, що ніби ледь не призвела до протистояння Берліна й Парижа. 

Найбагатша людина України - Рінат Ахметов

Мрії про деолігархізацію України і надалі залишаються мріями

Троє осіб контролюють майже сім відсотків ВВП України. Чи є ще шанс на деолігархізацію української економіки? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  