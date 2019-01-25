 У Брюсселі на марш вийшли 70 тисяч захисників клімату | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Брюсселі на марш вийшли 70 тисяч захисників клімату

Учасники "Маршу на підтримку клімату" вийшли на вулиці бельгійської столиці, вимагаючи від влади більших зусиль щодо обмеження викидів в атмосферу.

Бельгійці протестують проти змін клімату

Бельгійці протестують проти змін клімату

В Брюсселі у неділю, 27 січня, на демонстрацію на підтримку заходів з боротьби зі змінами клімату вийшли близько 70 тисяч людей, передає агенція AP. Учасники "Маршу на підтримку клімату" вимагали від влади збільшити свої зусилля для обмеження викидів вуглекислого газу в атмосферу.

Це вже четверта кліматична акція у країні за останні два місяці, яка збирає щонайменше 10 тисяч учасників. Перша демонстрація відбулась 2 грудня минулого року. Окрім того, у країні відбуваються акції "П'ятниці для майбутнього", в яких беруть участь учні шкіл та студенти.

Учасники акції вимагають активніших дій на захист клімату

Учасники акції вимагають активніших дій на захист клімату

Цього тижня близько 35 тисяч молодих людей по всій Бельгії пропустили навчання, вимагаючи вжити термінових заходів для запобігання глобальному потеплінню. У Німеччині відбулась аналогічна акція. У Берліні школярі, що з'їхались з усієї країни, пройшли від будівлі міністерства економіки ФРН до відомства федерального канцлера. 

За даними дослідження, опублікованого 10 грудня минулого року в журналі Національної академії наук США (PNAS), якщо рівень викидів СО2 не зміниться, то до 2030 року клімат Землі може стати майже таким же спекотним і сухим, яким він був три мільйони років тому. Це може призвести до сильного підйому рівня світового океану і інших змін.

В акції взяли участь близько 70 тисяч людей

В акції взяли участь близько 70 тисяч людей

Як відомо, метою кліматичної угоди, укладеної в Парижі в 2015 році, було встановлено не допустити потепління клімату більш ніж на два градуси за Цельсієм до кінця століття у порівнянні з рівнем доіндустріальної доби. Відповідно до опублікованої в жовтні поточного року спецдоповіді Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC), потепління на 1,5 градуса і вище може призвести до довгострокових і незворотних змін і загибелі деяких екосистем.

Дивитись відео 01:42
Now live
01:42 хв

Екологічний експеримент: що одна сім'я може зробити для довкілля (06.12.2018)

DW.COM

Влада Осло знає, як зменшити рівень викидів на 95 відсотків

В Осло прагнуть до 2030 року досягти скорочення рівня викидів на 95 відсотків, і навіть виділили на це окремий бюджет. Завдяки цій амбітній меті норвежцям вдалося виграти конкурс "Європейська зелена столиця-2019". (04.01.2019)  

Коментар: Кліматична конференція - скрутні часи для клімату

Після паризької ейфорії 2015 року захисники клімату зустрілися тепер на кліматичній конференції ООН у Польщі. Піднесений настрій після підписання кліматичної угоди змінився кардинально. Але надія ще є, вважає Єнс Турау. (03.12.2018)  

Кліматичний саміт ООН схвалив заходи для реалізації Паризької угоди

Представники близько 200 країн узгодили заходи для реалізації Паризької кліматичної угоди. Через тривалі переговори закриття саміту довелося перенести на більш пізній термін. (16.12.2018)  

Аудіо й відео до теми

Екологічний експеримент: що одна сім'я може зробити для довкілля (06.12.2018)  

Реклама

Докладно

На в'їзді до колишнього табору смерті Аушвіц-Біркенау

Коментар до Дня пам'яті жертв Голокосту: Без компромісів

Відповідальність за жахи нацистського правління мусять нести всі, хто нині живе в Німеччині, вважає Інес Поль. 

ОПЗ - один з об'єктів великої приватизації, вкотре виставлений на продаж

Нефьодов: Попита на об’єкти великої приватизації немає

Попит на об'єкти, виставлені для великої приватизації, майже відсутній, повідомив Максим Нефьодов.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  