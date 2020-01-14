 У Брюсселі заявили про можливу відправку солдатів до Лівії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.01.2020

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Новини

У Брюсселі заявили про можливу відправку солдатів до Лівії

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз має бути готовий допомогти Лівії, якщо там встановиться перемир'я, у тому числі - відправкою солдатів.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель не виключає миротворчої операції Європейського Союзу в Лівії. "Якщо в Лівії встановиться перемир'я, ЄС має бути готовий допомогти збереженню і контролю над режимом припинення вогню - можливо, і відправкою солдатів", - заявив Боррель в інтерв'ю виданню Der Spiegel, опублікованому в п'ятницю, 17 січня.

Тим часом Греція вже підтвердила готовність до участі в будь-якій миротворчій місії в Лівії.

19 січня в Берліні відбудеться міжнародна конференція з врегулювання ситуації в Лівії під егідою ООН. Незадовго до цього ворогуючі сили у Лівії домовилися про припинення вогню. У європейських країн немає єдиної позиції щодо ситуації в Лівії. Жозеп Боррель зазначив, що режим припинення вогню був підготовлений завдяки зусиллям Росії і Туреччини. Це "гарна новина для жителів країни", але одночасно і свідчення того, що у самого Євросоюзу немає великого впливу на події в Лівії, вказав дипломат.

DW.COM

Проєкт угоди щодо перемир'я ігнорує вимоги "Лівійської національної армії", заявив Халіфа Хафтар. Напередодні угоду підписав керівник уряду національної єдності Лівії Фаїз Сарадж. (14.01.2020)

Підпис під документом про припинення вогню в Лівії поставили лише представники визнаного ООН лівійського уряду Фаїза Сараджа. Натомість командувач ЛНА Халіфа Хафтар просить час на вивчення документа. (13.01.2020)

У конференції в Берліні має також взяти участь президент Росії Володимир Путін, заявили в п'ятницю в Кремлі. Як зазначається, про підготовку до конференції Володиимр Путін цього ж дня поговорив телефоном з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel). Однак деталі переговорів наразі невідомі.

Хто з ким воює в Лівії

У Лівії після повалення режиму Муаммара Каддафі в 2011 році і його вбивства почалася боротьба за владу між різними угрупованнями. Цей конфлікт призвів до громадянської війни, яка триває досі. На сьогодні в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни у столиці Триполі перебуває сформований за підтримки ООН уряд національної єдності під керівництвом Фаїза Сараджа. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на "Лівійську національну армію" на чолі з генералом Халіфою Хафтаром. Останній веде наступ на Триполі з квітня 2019 року. 76-річний генерал підтримує парламент в Тобруці і прагне повалити уряд Сараджа. За Хафтаром стоять Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати і Росія. Туреччина, зі свого боку, підтримує уряд в Триполі і 16 січня почала перекидання військ до Лівії.

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