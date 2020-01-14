У Брюсселі заявили про можливу відправку солдатів до Лівії

Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель не виключає миротворчої операції Європейського Союзу в Лівії. "Якщо в Лівії встановиться перемир'я, ЄС має бути готовий допомогти збереженню і контролю над режимом припинення вогню - можливо, і відправкою солдатів", - заявив Боррель в інтерв'ю виданню Der Spiegel, опублікованому в п'ятницю, 17 січня.

Тим часом Греція вже підтвердила готовність до участі в будь-якій миротворчій місії в Лівії.

19 січня в Берліні відбудеться міжнародна конференція з врегулювання ситуації в Лівії під егідою ООН. Незадовго до цього ворогуючі сили у Лівії домовилися про припинення вогню. У європейських країн немає єдиної позиції щодо ситуації в Лівії. Жозеп Боррель зазначив, що режим припинення вогню був підготовлений завдяки зусиллям Росії і Туреччини. Це "гарна новина для жителів країни", але одночасно і свідчення того, що у самого Євросоюзу немає великого впливу на події в Лівії, вказав дипломат.

У конференції в Берліні має також взяти участь президент Росії Володимир Путін, заявили в п'ятницю в Кремлі. Як зазначається, про підготовку до конференції Володиимр Путін цього ж дня поговорив телефоном з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel). Однак деталі переговорів наразі невідомі.

Хто з ким воює в Лівії

У Лівії після повалення режиму Муаммара Каддафі в 2011 році і його вбивства почалася боротьба за владу між різними угрупованнями. Цей конфлікт призвів до громадянської війни, яка триває досі. На сьогодні в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни у столиці Триполі перебуває сформований за підтримки ООН уряд національної єдності під керівництвом Фаїза Сараджа. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на "Лівійську національну армію" на чолі з генералом Халіфою Хафтаром. Останній веде наступ на Триполі з квітня 2019 року. 76-річний генерал підтримує парламент в Тобруці і прагне повалити уряд Сараджа. За Хафтаром стоять Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати і Росія. Туреччина, зі свого боку, підтримує уряд в Триполі і 16 січня почала перекидання військ до Лівії.