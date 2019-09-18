 У Брюсселі відбудеться новий раунд переговорів щодо транзиту газу через Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2019

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Новини

У Брюсселі відбудеться новий раунд переговорів щодо транзиту газу через Україну

У Брюсселі пройде третій раунд переговорів між Україною, Єврокомісією і Росією щодо транзиту газу через Україну після 2019 року.

Україна хоче домовитися про 10-річний контракт на транзит газу до 90 мільярдів кубометрів за рік, архівне фото

Україна хоче домовитися про 10-річний контракт на транзит газу до 90 мільярдів кубометрів на рік (архівне фото)

У Брюсселі у четвер, 19 вересня, відбудеться третій раунд політичних газових перемовин між представниками України, Єврокомісії та Росії щодо майбутнього транзиту газу через територію України після 2019 року.

Перед зустріччю заступник голови Європейської Комісії Марош Шевчович проводить двосторонні переговори з делегацією України, яку очолює міністр енергетики і захисту довкілля Олексій Оржель, і делегацією Росії, яку очолює міністр енергетики Олександр Новак, повідомили у представництві ЄС в Україні. Голови правління НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Газпром" також присутні на зустрічі.

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Перемовини зосереджені на питаннях способу відображення енергетичних правил ЄС у майбутній рамковій угоді, належній тривалості майбутнього контракту, необхідних обсягах із можливою варіативністю та тарифах.

Напередодні Олексій Оржель заявив, що Україна має намір домовитися з Єврокомісією та Росією про 10-річний контракт на транзит природного газу обсягом до 90 мільярдів кубометрів за рік.

Водночас у Кремлі не очікують досягнення конкретних домовленостей. "Не варто очікувати від цієї зустрічі якихось конкретних домовленостей, безумовно, там потрібно вести ще багато кропіткої роботи", - заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков 18 вересня.

Попередні політичні тристоронні переговори відбулися 17 липня 2018 року та 21 січня 2019 року

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