 У британському Лестері біля стадіону розбився вертоліт власника футбольного клубу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.10.2018

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Новини

У британському Лестері біля стадіону розбився вертоліт власника футбольного клубу

Біля стадіону у британському Лестері розбився вертоліт власника футбольного клубу "Лестер-Сіті" Вішаї Шрівадданапрабхи. ЗМІ повідомили, що він був на борту під час аварії.

Аварія сталась після завершення футбольного матчу

Аварія сталась після завершення футбольного матчу

У британському місті Лестер біля футбольного стадіону "Кінг Пауер" у суботу, 27 вересня, розбився вертоліт. Він належить власнику футбольного клуба "Лестер Сіті" - тайському мільярдеру Вішаї Шрівадданапрабсі. ЗМІ із посиланням на родину власника клубу повідомили, що під час аварії він був на борту вертольота. Офіційної інформації про жертв і постраждалих наразі немає.

Повідомляється, що Вішай Шривадданапрабха міг бути на борту вертольота

Повідомляється, що Вішай Шривадданапрабха міг бути на борту вертольота

Вертоліт вилетів після завершення матчу англійської футбольної прем'єр-ліги між "Лестер-Сіті" і "Вест Хем Юнайтед". Він розбився на стоянці біля стадіону. За інформацією BBC, у вертольота відмовив хвостовий ґвинт, внаслідок чого він почав обертатися навколо своєї осі і впав на стоянку.

У пожежній службі міста повідомили, що аварія була "серйозною та трагічною". За даними ЗМІ, служба екстреної допомоги 20 хвилин не могла дістатися уламків вертольоту через сильний вогонь. Поліція Лестера повідомила, що слідчі працюють над встановленням точних обставин аварії.

Вішаї Шрівадданапрабха є засновником мережі магазинів безмитної торгівлі King Power Duty Free. За версією журналу Forbes, він посідає дев'яте місце в списку найбагатших людей Таїланду. У 2010 році він купив футбольний клуб "Лестер-Сіті".

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