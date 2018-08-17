У Бранденбурзі гасять лісові пожежі

Лісові пожежі, які вирують у федеральній землі Бранденбург, в ніч на п'ятницю, 24 серпня, поширилися на територію на північний захід від столиці Німеччини, наближаючись до Берліна і Потсдама. Напередодні ввечері рятувальні служби евакуювали жителів трьох сіл поблизу Потсдама - свої будинки змушені були залишити близько 600 осіб.
Пожежа позначилася і на залізничному сполученні в регіоні. Як повідомила компанія Ostdeutsche Eisenbahn ("Східнонімецька залізниця"), пошкоджено ділянку шляху в районі Тельтов-Флемінг у Бранденбурзі, в зв'язку з чим рух потягів у цьому напрямку обмежено, а в низці районів повністю припинено.
Вранці в п'ятницю дим від пожежі було зафіксовано в більшості районів Берліна і Потсдама. Міська влада закликає жителів тримати вікна і двері будинків зачиненими і перевірити справність систем вентиляції. За словами представника столичної пожежної охорони, диспетчерські служби перевантажені екстреними викликами.
Сподівання на дощ
Загальна площа пожеж становить вже 400 гектарів, в гасінні задіяні сотні вогнеборців. Ситуацію ускладнює те, що в лісах під Берліном є залишки боєприпасів з часів Другої світової війни. В районі пожеж вже були зафіксовані кілька вибухів.
Іноді пожежні бригади не можуть підійти близько до вогню, оскільки пересуватися доводиться тільки по прокладених лісових дорогах. За цих умов лісові пожежі доводиться гасити з повітря.
Водночас міністр внутрішніх справ Бранденбурга Карл-Гайнц Шретер (Karl-Heinz Schröter) заявив, що "великі ділянки пожежі" вдалося взяти під контроль. Якщо вітер не змінить напрямок, існує досить висока ймовірність того, що вогонь вдасться локалізувати, а жителі евакуйованих населених пунктів зможуть повернутися додому, додав Шретер. Однак наразі кілька великих лісових масивів досі охоплені полум'ям, тому роботи з гасіння пожежі триватимуть щонайменше ще кілька днів.
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Автор: Валерій Сааков