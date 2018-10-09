У Бразилії після пожежі в музеї врятували скелет давної людини "Лузії"

Скелет "Лузії" вцілів під час великої пожежі, яка знищила Національний музеї Бразилії у Ріо-де-Жанейро. Він зберігся майже повністю.
Після великої пожежі, яка на початку вересня майже повністю знищила експонати Національного музею Бразилії у місті Ріо-де-Жанейро, науковцям вдалось врятувати всесвітньо відомий скелет давної людини "Лузія". Скелет зберігся майже повністю, повідомив директор музею Александер Келнер у п'ятницю, 19 жовтня. У знищеній вогнем будівлі вдалось знайти фрагменти стегнової кістки експонату.
Хоча частина черепа "Лузії" була пошкоджена, науковці загалом "дуже оптимістичні" щодо майбутнього останків, зазначила професорка Клодія Родрігес.
Скелет "Лузії" є найдавнішими відомими викопними останками людини в Америці віком близько 11 тисяч років. Жіночий скелет було знайдено у 1970 році французько-бразильською експедицією в штаті Мінас-Жерайс на південному-сході Бразилії і названо на честь знаменитої африканської доісторичної людини "Люсі".
Британські науковці пізніше зробили скульптуру "Лузії" за цифровою реконструкцією її обличчя. Вона була знищена під час пожежі, як і переважна більшість з 20 мільйонів експонатів Національного музею у Ріо. Однак справжній череп зберігався у металевому контейнері в шафі і був знайдений за кілька днів після пожежі.
Заснований в 1818 році Національний музей Бразилії вважався найбільшим природним і етнографічним музеєм в Латинській Америці. Він був відомий своєю палеонтологічною колекцію, яка налічувала 26 тисяч скам'янілостей. Іншими відомими експонатами музею, окрім "Лузії", були скелет динозавра та найбільший метеорит, знайдений досі у Бразилії, "Бендего" вагою 5,3 тонни.
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