 У Бразилії після пожежі в музеї врятували скелет давної людини ″Лузії″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2018

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Новини

У Бразилії після пожежі в музеї врятували скелет давної людини "Лузії"

Скелет "Лузії" вцілів під час великої пожежі, яка знищила Національний музеї Бразилії у Ріо-де-Жанейро. Він зберігся майже повністю.

У Ріо-де-Жанейро врятували останки древньої жінки Лузії

У Ріо-де-Жанейро врятували останки древньої жінки "Лузії"

Після великої пожежі, яка на початку вересня майже повністю знищила експонати Національного музею Бразилії у місті Ріо-де-Жанейро, науковцям вдалось врятувати всесвітньо відомий скелет давної людини "Лузія". Скелет зберігся майже повністю, повідомив директор музею Александер Келнер у п'ятницю, 19 жовтня. У знищеній вогнем будівлі вдалось знайти фрагменти стегнової кістки експонату.

Хоча частина черепа "Лузії" була пошкоджена, науковці загалом "дуже оптимістичні" щодо майбутнього останків, зазначила професорка Клодія Родрігес.

Скульптура Лузії була знищена під час пожежі

Скульптура "Лузії" була знищена під час пожежі

Скелет "Лузії" є найдавнішими відомими викопними останками людини в Америці віком близько 11 тисяч років. Жіночий скелет було знайдено у 1970 році французько-бразильською експедицією в штаті Мінас-Жерайс на південному-сході Бразилії і названо на честь знаменитої африканської доісторичної людини "Люсі".

Британські науковці пізніше зробили скульптуру "Лузії" за цифровою реконструкцією її обличчя. Вона була знищена під час пожежі, як і переважна більшість з 20 мільйонів експонатів Національного музею у Ріо. Однак справжній череп зберігався у металевому контейнері в шафі і був знайдений за кілька днів після пожежі.

Заснований в 1818 році Національний музей Бразилії вважався найбільшим природним і етнографічним музеєм в Латинській Америці. Він був відомий своєю палеонтологічною колекцію, яка налічувала 26 тисяч скам'янілостей. Іншими відомими експонатами музею, окрім "Лузії", були скелет динозавра та найбільший метеорит, знайдений досі у Бразилії, "Бендего" вагою 5,3 тонни.

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